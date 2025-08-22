Nuova Alfa Romeo Stelvio: avrà le carte in regola per rubare clienti alle tedesche

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in celebri render del passato, è un modello fondamentale per la futura crescita del brand di Stellantis che come vi abbiamo detto centinaia di volte aspira a diventare una sorta di marchio premium globale, cosa che fino ad oggi purtroppo non è ancora riuscita, visti gli scarsi risultati conseguiti in particolare nel mercato auto nord americano.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: al suo debutto nessun dettaglio sarà stato trascurato, la vettura è troppo importante per fare errori

Alfa Romeo sa che con questo modello non può sbagliare assolutamente. Infatti la nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe essere nei prossimi anni una delle vetture che garantiranno il maggior contributo in termini di immatricolazioni a livello globale. Dunque tutto deve essere perfetto. Non sorprende dunque che all’ultimo il biscione con i muletti già pronti abbia deciso di sospendere il suo debutto in attesa di apportare alcuni miglioramenti che a quanto pare si sono resi necessari al fine di garantire la riuscita commerciale del modello.

Non ci riferiamo ovviamente solo all’implementazione di motori termici senza i quali la vettura avrebbe fatto pochissima strada, ma anche ad alcuni piccoli accorgimenti che nel frattempo saranno presi per far si che il modello possa brillare nel firmamento auto mondiale quando finalmente sarà svelato ufficialmente. Ci sarà qualche piccola modifica estetica rispetto a quanto mostrato in questi render che si basano sui brevetti e ovviamente anche alcuni piccoli cambiamenti che si saranno resi necessari per l’introduzione dei motori termici.

Ma ovviamente le principali novità relative alla nuova Alfa Romeo Stelvio rispetto al progetto precedente li troveremo sotto alla carrozzeria con l’implementazione di motori termici inizialmente non previsti che di certo saranno più di uno. Sembrano probabili le presenze di mild hybrid e plug.in Hybrid ma ci potrebbero essere anche altre sorprese anche dagli USA tipo motori a 4 cilindri e altro e V6 Nettuno per la top di gamma Quadrifoglio. Al momento sono solo voci ma le idee più chiare le avremo molto presto. Ad ogni modo si spera che con questi interventi il SUV sarà finalmente in grado di dire la sua a livello globale dando un po’ di fastidio anche alle case automobilisiche tedesche.