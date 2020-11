Nuova Fiat 500 Elettrica: Leasys lancia il primo abbonamento dedicato

Con l’arrivo della nuova Fiat 500 Elettrica e il progressivo affermarsi del processo di elettrificazione, FCA Bank e la sua controllata Leasys hanno annunciato poco fa CarCloud Electric 500e. Si tratta della prima formula di abbonamento all’auto dedicata alla nuova city car a zero emissioni prodotta dalla casa automobilistica torinese.

CarCloud Electric 500e appartiene alla famiglia di servizi di CarCloud, il primo abbonamento all’auto disponibile in Italia. Questo nuovo piano è un servizio esclusivo perfetto per l’uso cittadino e pensato per clienti privati, liberi professionisti e in generale per chi vive intensamente la città.

Nuova Fiat 500 Elettrica: CarCloud Electric 500e è il nuovo piano di abbonamento dedicato alla vettura

Assieme a My Dream Garage, l’autonoleggio pay-per-use Leasys Miles e al recente car sharing di LeasysGO!, CarCloud Electric 500e espande l’offerta di soluzioni innovative dedicate alla nuova 500 Elettrica e si propone come alternativa all’acquisto tradizionale.

L’abbonamento può essere acquistato in maniera molto semplice su Amazon con l’acquisto del voucher CarCloud Electric 500e al costo di 199 euro. Una volta completato l’acquisto, basta collegarsi al sito Web di Leasys CarCloud e convertire il voucher. Fatto ciò, sarà possibile accedere al programma di noleggio auto in abbonamento al costo base di 349 euro al mese.

CarCloud Electric 500e può essere rinnovato ogni mese fino a un massimo di 12 mesi e avrà una durata minima di 30 giorni con disdetta senza alcuna penalità. Dopo aver completato la registrazione, sarà possibile prenotare subito una delle nuove 500 Elettrica, in consegna dal 1° dicembre 2020, presso uno dei Leasys Mobility Store abilitati presenti a Roma, Milano e Torino. In alternativa sarà possibile scegliere una vettura Jeep della gamma 4xe (ibrida plug-in) pagando lo stesso prezzo e con un preavviso di 48 ore.

È possibile caricare la nuova Fiat 500 Elettrica utilizzando sia una presa domestica tramite il cavo fornito in dotazione oppure gratuitamente presso tutti i Leasys Mobility Store abilitati presenti in Italia.

All’interno del costo mensile dell’abbonamento CarCloud Electric 500e sono compresi tutti i vari servizi necessari per guidare in tranquillità, ossia assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, bollo auto, cambio pneumatici e altro ancora. Se ciò non bastasse, è possibile aggiungere dei servizi opzionali come l’assicurazione kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI