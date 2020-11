Nuova Alfa Romeo Giulietta: dalla Francia arrivano conferme

Dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni sul possibile debutto di una nuova Alfa Romeo Giulietta nei prossimi anni. La vettura piace tanto al futuro CEO di Stellantis Carlos Tavares, il quale sarebbe propenso a garantire al celebre modello una seconda giovinezza. Ovviamente se davvero la decisione di riportare Giulietta sul mercato si concretizzasse, ci troveremmo a fare i conti con un modello completamente diverso da quello che ormai conosciamo bene.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta si farà? Ecco cosa si vocifera in Francia

La nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe assumere un carattere ancora più sportivo rispetto al modello attuale. Questo per garantire una maggiore differenza con altre auto proposte da PSA in quel segmento. Nei giorni infatti si è discusso molto sul fatto che Stellantis proverà ad evitare concorrenza interna tra i suoi marchi e alcuni modelli saranno eliminati.

Questo però non dovrebbe riguardare Alfa Romeo che al pari di DS Automobiles si differenzia dagli altri marchi presenti nel gruppo per una maggiore dose si sportività e per un carattere maggiormente premium. La nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe dunque essere una vettura sportiva pensata per un pubblico giovane ed esigente che pretende qualcosa in più rispetto ad altre berline compatte.

Quasi certo che se questo modello fosse confermato arriverebbe sul mercato anche in versione totalmente elettrica. La piattaforma che verrà scelta per questa auto sarà quasi certamente una di quelle presentate di recente da PSA. Il 2021 dovrebbe toglierci tutti dubbi circa l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

