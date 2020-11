Fiat Chrysler costituisce una joint venture per la mobilità elettrica

Fiat Chrysler Automobiles ha firmato un memorandum per la costituzione di una joint venture con la società italiana Engie Eps, società specializzata nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica. L’obiettivo è diventare un leader di mercato europeo nel campo della mobilità elettrica e dei servizi innovativi per promuovere una mobilità elettrica semplice ed economica, hanno annunciato le due società.

La joint venture tra Fiat Chrysler ed Engie offrirà prodotti e servizi come stazioni di ricarica e pacchetti di energia verde per veicoli elettrici in tutta Europa. La joint venture italiana ha un portafoglio di 100 brevetti e un team di esperti nel settore automobilistico.

“La firma di questo memorandum è il risultato di tre anni di collaborazione costruttiva tra le due società”, ha affermato Mike Manley, amministratore delegato di FCA. “La mobilità elettrica rivoluzionerà la mobilità urbana ed è una tendenza inarrestabile a livello globale”, ha affermato Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato di Engie Eps.

