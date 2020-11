Jeep Compass 80th Anniversary Edition debutta ufficialmente negli USA

Il model year 2021 segna l’80° anniversario di Jeep. Per festeggiare, l’iconico marchio automobilistico americano ha presentato una serie di modelli in serie speciale cui la Jeep Compass 80th Anniversary Edition.

Il SUV porta con sé una serie di caratteristiche combinate al meglio tra cui capacità off-road leggendarie e migliori della categoria, propulsore a basso consumo, autentico design Jeep e sistemi di sicurezza innovativi e tecnologie avanzate. La Jeep Compass 80th Anniversary Edition 2021 si basa sull’allestimento Latitude e vanta diverse feature.

Jeep Compass 80th Anniversary Edition: la speciale versione debutta negli Stati Uniti

Esternamente abbiamo diverse parti dipinte in grigio fra cui cornici dei fari fendinebbia, badge, barre della griglia e altro ancora, dei cerchi in alluminio da 19″ in granito satinato, doppio terminale di scarico in chrome premium e badge 80th Anniversary in colore nero.

Internamente, la speciale edizione del SUV propone sedili in pelle con cuciture e logo 80th Anniversary in tungsteno chiaro, inserti in gun metal, finiture in piano black, nuovi tappetini berberi e cielo nero.

L’equipaggiamento di serie è costituito da sistema di infotainment Uconnect 4C con display touch da 8.4 pollici e navigatore, quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici, specchietto retrovisore esterno auto-oscurate, avvio remoto e sedile del conducente con regolazione elettrica.

Sotto il cofano, la Jeep Compass 80th Anniversary Edition è equipaggiata dal motore a quattro cilindri in linea Tigershark da 2.4 litri con tecnologia Engine Start/Stop (ESS). Questo è in grado di sviluppare una potenza di 183 CV e 237 nm di coppia massima ed è abbinato al cambio automatico 948RE a 9 rapporti.

La casa automobilistica americana propone una serie di pacchetti per ampliare le caratteristiche della speciale Compass: 80th Anniversary Convenience Group, Driver Assistance Group, Sun & Sound Group e Trailer-Tow Group.

Il veicolo può essere scelto in otto diverse colorazioni esterne quali White, Diamond Black, Jazz Blue, Laser Blue, Velvet Red, Redline Pearl e Olive Green. Tutti i colori, ad eccezione del bianco, hanno un costo aggiuntivo di 245 dollari (206 euro). La Jeep Compass 80th Anniversary Edition viene proposta ad un prezzo di partenza di 28.195 dollari (23.719 euro) per i modelli con trazione anteriore e 29.695 dollari (24.981 euro) per le versioni 4×4.

