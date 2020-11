John Elkann: interessanti dichiarazioni sul mondo dei motori

Intervenuto al Nikkei Global Management Forum questo martedì, il Presidente del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul mondo dei motori. Il numero uno di FCA ha dichiarato al forum che, nonostante le incertezze poste dalla pandemia, è un “ottimo momento” per essere nell’industria automobilistica.

Elkann è anche presidente della holding europea Exor, che investe in FCA e diventerà il maggiore azionista di Stellantis, una società che nascerà dalla fusione di FCA con la casa automobilistica francese Groupe PSA annunciata lo scorso anno.

“Se vuoi investire nel futuro, investire nell’industria automobilistica sarà gratificante per ogni stakeholder”, ha detto Elkann. Ha aggiunto che le auto stanno cambiando e “ci sono molte eccitanti novità in materia di connettività, autonomia e sicurezza”. Ha anche affermato che lottare per la neutralità del carbonio “ha molte implicazioni non solo sul propulsore, ma anche sul modo in cui costruiamo un’auto e su come è fatta”.

Sulla fusione tra FCA e PSA, Elkann ha affermato che la nuova società sarà tra i maggiori produttori di veicoli al mondo. “Siamo assolutamente convinti che le dimensioni che avremo ci consentiranno di essere competitivi”, ha detto. Ha spiegato che la fusione ridurrebbe i costi sugli investimenti e che ci sarebbe un risparmio di circa 5 miliardi di euro grazie alle sinergie annuali.

In qualità di uomo d’affari che gestisce un’azienda di famiglia, Elkann ha affermato che “non esiste una formula magica” per rimanere in attività per decenni. Ha detto che tutte le generazioni dovrebbero avere “lo stesso desiderio di andare avanti e di assicurarsi di voler scrivere un nuovo capitolo”.

Ti potrebbe interessare: John Elkann a tutto campo su Binotto e sulle difficoltà di questa Ferrari

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI