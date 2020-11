Fiat Argo Abarth: ecco come potrebbe essere la versione sportiva | Render

Fiat non ha paura di portare sul mercato delle versioni sportive delle sue auto più famose. Esempi sono la 500X Sport o la Panda Sport. Sappiamo però che le versioni sportive più interessanti delle vetture della casa automobilistica torinese provengono da Abarth come ad esempio l’Abarth 500.

In questo articolo vi proponiamo un progetto digitale realizzato da Filipe Augustus che immagina una Fiat Argo in versione Abarth che si posizionerebbe al di sopra della HGT. In questo caso, o storico marchio italiano potrebbe sfruttare il motore Firefly turbo da 1.3 litri con potenza di 150 CV per competere nel mercato brasiliano con artisti del calibro della Volkswagen Polo GTS. Accanto al propulsore ci sarebbe una trasmissione automatica a 6 rapporti.

Fiat Argo: un progetto digitale immagina come sarebbe la versione Abarth

Tuttavia, la Fiat Argo Abarth potrebbe proporre qualcosa in più in termini di potenza per rendersi ancor più allettante. Proprio come gli altri modelli sviluppati dallo Scorpione, la Argo Abarth ipotizzata da Augustus dispone di un design che rispecchia alla perfezione le prestazioni.

Abbiamo delle enormi prese d’aria sulla zona inferiore del frontale, dei cerchi da 18″ con coprimozzi rossi dotati del logo dello Scorpione, un impianto frenante Brembo, dei sedili Poltrona Frau, un differenziale a slittamento limitato, un impianto di scarico sportivo e una nuova griglia frontale che in questo caso non ha il logo Fiat scritto in lettere maiuscole. C’è quello di Abarth presente poco sopra, sul cofano motore.

La Fiat Argo Abarth è dotata di una carrozzeria dipinta in rosso con diverse parti in nero a contrasto come ad esempio il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni. Da notare anche che il designer ha eliminato le due portiere posteriori.

