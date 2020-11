Maserati Ghibli diventa una lussuosa e sportiva limousine da 150.000 dollari | Video

La Maserati Ghibli rappresenta la vettura d’accesso alla gamma del Tridente. Si tratta di una gran coupé a quattro porte in produzione dal 2013 che va a collocarsi al di sotto della Quattroporte.

A livello estetico, la Ghibli si propone con un design più aggressivo rispetto alla sorella maggiore da cui deriva ma con un corpo compatto e più vicino a una granturismo. Le proporzioni si avvicinano molto alla precedente generazione della Quattroporte, con un padiglione molto arretrato che ha lasciato più spazio al cofano anteriore.

Maserati Ghibli: la conversione in limousine è costata oltre 75.000 dollari

Il proprietario di una Maserati Ghibli Sport del 2016, però, ha deciso di rendere il suo esemplare unico, trasformandolo in una limousine. Jay Glick del New Jersey, il nome del proprietario, possiede una flotta di limousine e ha speso 10 mesi e oltre 75.000 dollari per effettuare la conversione della sua auto lussuosa.

La Ghibli Sport è stata trasformata in una delle limousine più veloci del mondo dopo essere stata tagliata a metà e aver allungato le sue componenti originali di 3,30 metri. Glick ha dichiarato che si tratta di una limousine elegante, sportiva e moderna e, non appena si sale a bordo, si sa di non essere su una normale limousine.

Il proprietario afferma che questa speciale Maserati Ghibli si è rivelata una svolta in quanto riesce ad attirare tantissime persone ovunque vada. La Ghibli Sport originale è equipaggiata da un motore V6 benzina da 3 litri capace di sviluppare una potenza fino a 430 CV a 5500 g/min e 580 nm di coppia massima. Accanto al sei cilindri troviamo un cambio automatico sequenziale a 8 rapporti.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica modenese, la vettura è in grado di raggiungere una velocità massima di 285 km/h ed è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi.

Sicuramente, questa versione limousine ha ridotto la sua velocità di punta e ha aumentato i tempi di accelerazione, a meno che il proprietario non abbia apportato alcune modifiche al propulsore. La stessa cosa vale per i consumi che si attestano a 10,4 litri/100 km sul modello di serie. Non sappiamo neanche se si tratta della versione con trazione integrale Q4.

In ogni caso, per scoprire maggiori informazioni su questa Maserati Ghibli limousine da 150.000 dollari, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

