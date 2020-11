Alfa Romeo Giulietta: un render prova ad anticipare la nuova generazione

La fine della carriera dell’attuale Alfa Romeo Giulietta è sempre più vicina. La segmento C uscirà di produzione, dopo oltre 10 anni, entro la fine del 2020, probabilmente già nel corso del mese di novembre. Attualmente, FCA sta smaltendo le ultime scorte, realizzando i lotti di produzione finale della vettura nello stabilimento di Cassino.

L’attuale piano industriale di Alfa Romeo non prevede la realizzazione di una nuova Giulietta. Per il momento, Alfa Romeo resterà nel segmento C con il nuovo Alfa Romeo Tonale, il SUV che dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del secondo semestre del prossimo anno. Per una nuova Giulietta, almeno ufficialmente, non ci sono piani.

In queste ultime settimane, il progetto di una nuova generazione dell’Alfa Romeo Giulietta tornato al centro di rumors e indiscrezioni. Il nuovo modello, infatti, potrebbe essere una delle prime “sorprese” del nuovo gruppo Stellantis che nascerà, entro la fine del 2021, dalla fusione tra FCA e PSA.

Il ritorno delle indiscrezioni su di una nuova Giulietta riaccende l’attenzione sul progetto. Puntuali, come sempre, arrivano nuovi render che provano ad anticipare il design di una possibile nuova Giulietta in arrivo nel corso dei prossimi anni.

Il render di LP Design

A realizzare il più recente (e di certo non ultimo) render della nuova Alfa Romeo Giulietta è LP Design che ha diffuso una sua nuova reinterpretazione della segmento C del marchio Alfa Romeo. Non è la prima volta che LP Design si cimenta con la Giulietta, già protagonista di alcuni suoi lavori lo scorso anno, o più in generale con il marchio Alfa Romeo, al centro di diversi progetti a tema “GTA/GTAm” nei mesi scorsi.

La nuova proposta per l’Alfa Romeo Giulietta risulta essere decisamente più definita e chiara rispetto ai precedenti render. La vettura mostra, chiaramente, un marcato carattere sportivo con il badge del Quadrifoglio posizionato in bella vista su di una fiancata. Da notare anche la particolare livrea verde, colorazione proposta di recente dalle ultime novità di Alfa Romeo (anche se con tonalità differenti).

All’anteriore c’è il classico design Alfa Romeo con alcuni richiami evidenti al Tonale Concept presentato lo scorso anno. Da notare anche un’ampia presa d’aria nella parte inferiore del frontale. La carrozzeria presenta linee marcate e taglienti che accentuano il carattere sportivo del progetto. Il risultato finale del lavoro di LP Design mostra un’Alfa Romeo Giulietta inedita che conserva il carattere sportivo del brand e che potrebbe essere molto vicina al progetto reale su cui lavorerà Stellantis.

Il progetto della nuova Giulietta

Quanto c’è di vero nelle ultime indiscrezioni che anticipato il debutto di una nuova Giulietta? Al momento, non ci sono ancora informazioni concrete ma è chiaro che il nuovo gruppo Stellantis dovrà spingere sull’acceleratore e sfruttare al massimo le sinergie derivanti dalla fusione. Per il rilancio di Alfa Romeo la sola gamma SUV (oltre allo Stelvio arriveranno il Tonale e il B-SUV) potrebbe non essere sufficiente.

Il marchio ha bisogno di un progetto in grado di essere sportivo, esattamente come lo sono le Quadrifoglio di oggi, ma anche accessibile ad una clientela più basta. Una nuova Giulietta, quindi, potrebbe rappresentare il punto di partenza perfetto per un rilancio concreto del marchio italiano che non sia solo collegato ad un ampliamento della gamma SUV, necessario per soddisfare le richieste del mercato, in particolare in Europa con l’espansione “verso il basso”.

Una nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta potrebbe arrivare, ma non prima del 2022-2023, sfruttando una delle piattaforme che Stellantis erediterà dal gruppo PSA. Probabile, quindi, l’adozione della trazione anteriore oltre alla realizzazione di versioni elettrificate in grado di completare la gamma andando a soddisfare le esigenze del mercato attuale e futuro, in Europa e non solo.

Maggiori dettagli in merito ad una nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Per i dettagli ufficiali sarà necessario, molto probabilmente, attendere il primo piano industriale di Stellantis. Nel frattempo, di certo, continueranno ad arrivare render che proveranno ad anticipare il nuovo progetto.

