Jeep Wrangler 4xe 2021: aperti gli ordini negli Stati Uniti

Jeep ha introdotto la nuova Jeep Wrangler 4xe a settembre. La versione elettrificata dell’iconico fuoristrada viene proposta come la Wrangler più capace, tecnicamente avanzata ed ecologica di sempre. Mentre il marchio di FCA ha annunciato tutte le caratteristiche tecniche nello specifico, non ha rivelato nessun dettaglio sulla gamma.

Ora, grazie ad alcuni rivenditori vicini a Mopar Insiders, possiamo scoprire maggiori dettagli sulla Wrangler 4xe. Secondo i documenti delle concessionarie, sono disponibili tre allestimenti per i clienti statunitensi.

Jeep Wrangler 4xe 2021: la casa americana ha aperto ufficialmente gli ordini negli USA

Il modello entry-level si chiamerà semplicemente Jeep Wrangler Unlimited 4xe. Questa porta con sé come standard alcune caratteristiche come un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri, un cambio automatico ZF 8P75PH a 8 rapporti, una batteria da 17 kWh, porta di ricarica, sportellino di rifornimento carburante, alzacristalli, chiusure e specchietti retrovisori esterni elettrici, aria condizionata, accesso remoto senza chiave, cerchi in alluminio da 20″, parafanghi in tinta con la carrozzeria, Premium Audio Group e altro ancora.

La versione entry-level della Wrangler ibrida plug-in avrà anche una serie di optional ossia i pacchetti LED Lighting Group, Cold Weather Group, Convenience Group, Trailer-Tow Package, 8.4-Inch Uconnect touchscreen, Dual-Top option, Safety Group, Advanced Safety Group, Anti-Spin Differential Rear Axle e Body-Colored Hard Top.

La Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4xe 2021 si pone al centro della line-up e offre di serie tutte le caratteristiche standard del modello d’accesso con in aggiunta le seguenti caratteristiche: pacchetto 8.4-Inch Radio and Premium Audio con hotspot Wi-Fi 4G LTE, display touch da 8.4 pollici, impianto audio premium Alpine, sistema eCall, navigatore GPS, radio HD e specchietto retrovisore con oscuramento automatico e sedili in pelle e LED Lighting Group. La versione Sahara Unlimited 4xe propone inoltre (opzionalmente) accesso senza chiave, telecamera frontale e Sky-One Touch Power Top.

Al top della gamma abbiamo gli allestimenti Sahara High Altitude e Rubicon

Per coloro che cercano qualcosa in più dalla nuova Jeep Wrangler 4xe possono optare per la versione High Altitude del Sahara che aggiunge le seguenti caratteristiche: cerchi in alluminio verniciati in nero lucido da 20″, hard top, paraurti anteriore posteriore, specchietti retrovisori esterni, maniglie delle portiere e maniglia del portellone in tinta con la carrozzeria, badge Trail Rated in nero opaco, assali anteriori e posteriori a carreggiata larga con rapporto di trasmissione modificato, volante nero, sedili in pelle nappa con trapuntatura e cuciture color caramello e altro ancora.

Se ciò non bastasse, Mopar Insider ha pubblicato anche alcune foto spia di un prototipo della Jeep Wrangler Unlimited Sahara High Altitude 4xe 2021 avvistato sulle strade pubbliche della Metro Detroit.

Al top della gamma troviamo infine la Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4xe che è più orientato all’off-road. Questo allestimento aggiunge pacchetto 8.4-Inch Radio and Premium Audio, ganci traino in blu elettrico, LED Lighting Group e sistema Rock-Trac full-time. A bordo della variante Rubicon ci sono anche assali anteriori e posteriori Dana 44 di nuova generazione e il sistema Tru-Lok fra le tante caratteristiche.

Purtroppo al momento non conosciamo i prezzi per i vari allestimenti della Jeep Wrangler 4xe 2021 ma pare che il modello entry-level non sarà disponibile al momento del lancio. L’arrivo presso le concessionarie del SUV ibrido plug-in è previsto durante il primo trimestre del 2021.

