FCA permette di scaricare un coupon promozionale per ripartire al meglio nel 2021

Vista la situazione attuale, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) guarda al futuro e propone delle azioni concrete per supportare tutti i clienti, sia privati che professionisti.

In particolare, il gruppo automobilistico italo-americano ha annunciato nelle scorse ore l’iniziativa Guarda oltre valida per tutto il mese di novembre che consentirà di scaricare un coupon promozionale per acquistare una vettura Alfa Romeo, Jeep e Abarth, offrendo delle condizioni particolarmente vantaggiose e bloccando l’offerta sino a fine anno.

FCA: il gruppo anticipa l’arrivo del Natale con un coupon promozionale davvero vantaggioso

In questo modo, FCA dà la possibilità di ripartire al meglio nel 2021. Per quanto riguarda il Biscione, sono previsti fino a 10.000 euro di vantaggi con finanziamento FCA Bank e prima rata a sei mesi.

Nello specifico è possibile ricevere un bonus da 10.000 euro per acquistare una Giulietta, 7000 euro per la Giulia e 7500 euro per Stelvio. In alternativa è possibile optare per Jeep e magari per l’ultima gamma 4xe con tecnologia ibrida plug-in. Stiamo parlando di Compass e Renegade.

Nel primo caso, è disponibile un bonus di 6500 euro con finanziamento mentre nel secondo 6100 euro sempre tramite finanziamento. Disponibile anche un coupon promozionale da 7000 euro per la Jeep Wrangler.

Chiunque desiderasse invece iniziare il 2021 con le performance di Abarth, può scaricare il coupon dedicato e ottenere fino a 3000 euro di vantaggi. Per quanto concerne Fiat e Lancia, sono previsti fino a 6500 euro di vantaggi per la Fiat 500L validi per tutto il mese di novembre, con offerta bloccata, finanziamento tramite FCA Bank e prima rata dopo sei mesi.

Le stesse condizioni finanziarie sono previste anche per Panda e 500 con un bonus di 3500 euro, Tipo con 5500 euro e 500X con 6000 euro. Per la Lancia Ypsilon, invece, è previsto un bonus dedicato da 3500 euro.

Proseguendo con gli incentivi, FCA si rivolge particolarmente ai possessori di partita IVA che desiderano acquistare uno dei modelli Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. In particolare, è possibile ottenere uno sconto in valore assoluto garantito sul prezzo di listino che può essere calcolato in maniera molto semplice utilizzando il sito Web di Bonus Lavoro.

I vantaggi arrivano fino a 11.000 euro sul prezzo di listino ed è sufficiente scaricare il coupon per bloccare la promozione. Queste due iniziative si aggiungono a tutte quelle già in atto per fronteggiare le difficoltà. Un esempio è il programma Car@home con cui il gruppo italo-americano ha digitalizzato il processo di acquisto oppure l’apertura assicurata delle concessionarie anche nelle zone rosse.

