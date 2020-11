Ferrari F50 è ancora una vera supercar dopo 25 anni | Video

La Ferrari F50 è stata lanciata due anni prima del 50º anniversario della casa automobilistica modenese (nel 1995) ed è stata proposta sul mercato come diretta erede della F40, lanciata nel 1987 per celebrare il 40º anniversario di Ferrari.

Ispirata alla 641 del 1990 di Alain Prost e progettata da Lorenzo Ramaciotti e Pietro Camardella di Pininfarina, l’iconica supercar ha portato la tecnologia di Formula 1 di allora in un corpo caratterizzato da materiali compositi. La Ferrari F50 è una delle vetture di Maranello più rare in quanto prodotta in soli 349 esemplari.

Ferrari F50: il motore V12 da 4.7 litri regala ancora tante emozioni

Ancora più importante è il fatto che si tratta di una vera e propria supercar con un motore V12 aspirato da 4.7 litri capace di sviluppare una potenza di 520 CV a 8500 g/min e 471 nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 marce. La trasmissione è presente all’interno del telaio in fibra di carbonio con le sospensioni posteriori fissate direttamente ad esso.

Alcuni esperti del settore considerano la F50 la migliore auto della serie F del cavallino rampante e cio è dato anche dai soli 1230 kg di peso. Inoltre, la Ferrari F50 avrebbe dovuto correre. Nel 1996, lo storico marchio modenese costruì tre esemplari della F50 GT sviluppati assieme a Dallara e Michelotto.

Queste tre vetture erano in grado di produrre una potenza di 750 CV in modo da poter competere al meglio con la McLaren F1 GTR. Tuttavia, con l’ingresso della Porsche 911 GT1, derivata dalla versione stradale, Ferrari annullò il progetto e decise di concentrarsi sulla F1.

Come detto qualche riga fa, la F50 è una delle vetture più iconiche e rare prodotte dal cavallino rampante. Basti pensare che l’anno scorso RM Sotheby’s ha venduto diversi esemplari tra i 2 e i 3 milioni di dollari. Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Lovecars che vede protagonista un esemplare della Ferrari F50 in Rosso Corsa e il presentatore televisivo Tiff Needell.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI