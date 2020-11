Jeep presenterà un nuovo veicolo il 17 novembre

La settimana prossima, diverse case automobilistiche annunceranno diverse novità interessanti. Fra queste ci sarà anche Jeep. Nelle scorse ore, il marchio di FCA ha svelato l’intenzione di introdurre un nuovo veicolo il 17 novembre alle 18:00 (ora italiana).

Sfortunatamente, lo storico brand americano non ha pubblicato nessuna immagine teaser, quindi non conosciamo nulla circa il misterioso modello. Tuttavia, sappiamo che Jeep sta dando gli ultimi ritocchi a una serie di nuovi veicoli.

Jeep: il 17 novembre debutterà un nuovo modello

Il debutto più probabile potrebbe essere la versione a tre file della Jeep Grand Cherokee di nuova generazione. Il SUV era originariamente previsto per entrare in produzione verso la fine di quest’anno ma è stato ritardato al primo trimestre del 2021 a causa dell’emergenza coronavirus.

Almeno per ora, la casa automobilistica americana non ha rilasciato alcuna informazione sul modello ma precedenti report hanno suggerito che sorgerà su una versione modificata della piattaforma Giorgio utilizzata da Alfa Romeo per costruire Giulia e Stelvio.

In aggiunta, la nuova Jeep Grand Cherokee con otto posti a sedere dovrebbe essere offerta con una serie di motori già utilizzati su altre auto fra cui il Pentastar V6 da 3.6 litri e l’Hemi V8 da 5.7 litri. Il brand automobilistico ha anche confermato che ci sarà una versione ibrida plug-in ma in questo momento ci sono pochissime informazioni.

Un altro probabile veicolo è il nuovo restyling della Jeep Compass che recentemente è stata catturata in alcune foto senza camuffamento. Dalle immagini abbiamo visto un frontale rivisto con una nuova griglia e dei fari rinnovati. Le foto spia hanno anche mostrato degli interni aggiornati con un sistema di infotainment indipendente.

Jeep sta lavorando sulle nuove generazioni di Grand Cherokee, Wagoneer e Grand Wagoneer. Le ultime due sono state presentate in anteprima a settembre tramite un concept ma la produzione dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del prossimo anno.

Il primo modello, invece, è ancora molto lontano in quanto non entrerà in produzione fino al terzo trimestre del 2021. Non ci resta che attendere il 17 novembre per scoprire cosa Jeep ha in serbo per noi.

