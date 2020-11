Alfa Romeo Tonale, Maserati MC20, Fiat Tipo Cross e fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Benvenuti su ClubAlfa.it per il primo appuntamento di novembre della nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news dell’ultima settimana. In questi ultimi sette giorni, dal 26 ottobre ad oggi domenica 1° novembre, abbiamo registrato tantissime news legate al mondo delle quattro ruote italiano ed al marchio Alfa Romeo.

Per quanto riguarda Alfa Romeo si è parlato, in particolare, del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il C-SUV della casa italiana è sempre più vicino al suo debutto ufficiale che avverrà nel corso del 2021. In settimana in settimana si fanno sempre più chiari i programmi per il debutto del nuovo modello.

Intanto, per quanto riguarda la Formula 1, si registra il rinnovo ufficiale della partnership tra Alfa Romeo e Sauber ed anche il rinnovo dei contratti di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi che resteranno anche nel 2021 i piloti del team.

Novità importanti per Fiat. Dopo la presentazione della Panda restyling e della gamma completa della 500 Elettrica, questa settimana il marchio ha svelato la Nuova Fiat Tipo con un restyling per le versioni 4 Porte, 5 Porte e Station Wagon ed il lancio della nuova Tipo Cross.

Intanto, Maserati conferma i piani futuri per la Maserati MC20. La nuova sportiva potrà contare su di una variante cabrio e su di una versione a zero emissioni. Tutte le versioni della MC20 arriveranno sul mercato nel giro di pochi anni, come confermato ufficialmente in questi giorni.

Ferrari, invece, è al lavoro su diversi progetti. In questi giorni, infatti, sono stati avvistati i primi prototipi della nuova supercar V12 e del Purosangue. Da notare anche l’avvistamento di quello che potrebbe essere il primo prototipo della futura Hypercar.

Per quanto riguarda la fusione tra FCA e PSA, infine, si registrano nuovi importanti passi in avanti per la fusione. Secondo le ultime informazioni, infatti, l’UE sarebbe pronta a dare l’ok definitivo all’operazione che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2021, seguendo le tempistiche previste.

Prima di procedere oltre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati in tempo reale sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo FCA. Trovate le news di ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Potete seguirci anche su Instagram con il nostro account ufficiale che offre ogni giorno immagini nuove a tema Alfa Romeo. E’ possibile seguire le news di ClubAlfa.it anche su Filpboard, sia in versione web che tramite app dedicata.

Ricordiamo che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Google News, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web. Per essere certi di seguire tutti gli aggiornamenti quotidiani pubblicati dal sito, cliccate sul link qui di sopra e, dopo aver effettuato il login con il vostro account Google, cliccate sulla stella del tasto “Segui”.

Alfa Romeo

Il futuro Alfa Romeo Tonale sarà il nuovo modello che andrà, finalmente, ad espandere la gamma Alfa Romeo nel corso dei prossimi anni. In queste settimane siamo tornati a parlare del progetto con nuove informazioni in merito a quella che sarà la sua effettiva data di debutto.

Questa settimana, dopo uno stop di diversi giorni, è ripartita la produzione dei modelli Alfa Romeo a Cassino. Si tratta, in ogni caso, di una ripartenza temporanea. All’orizzonte, infatti, sono attesi ulteriori stop con ricorso alla cassa integrazione per via delle poche richieste in arrivo dal mercato internazionale.

Da notare che i tre concept Alfa Romeo BAT messi all’asta da RM Sotheby’s, a New York il 28 ottobre, sono stati venduti per una cifra record. I prototipi risalgono agli anni 50 e sono stati realizzati da Alfa Romeo insieme alla carrozzeria Bertone.

Per quanto riguarda la Formula 1, invece, segnaliamo il video dello straordinario primo giro di Kimi Raikkonen nel GP di Portimao. Il pilota finlandese è stato protagonista di una partenza incredibile che lo ha portato sino alle prime posizioni della classifica sorpasso dopo sorpasso.

In tema di Formula 1, Alfa Romeo, in questi giorni, ha confermato che continuerà la sua partnership con Sauber anche nel corso del 2021 nonostante i risultati non straordinari raccolti in questi mesi con una stagione 2020 che si è rivelata essere più difficile del previsto.

Alfa Romeo ha anche confermato Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi come piloti del team di Formula 1 anche per il 2021. Secondo il team principal Vasseur si tratta di un attestato di stima per una coppia ben assortita e affiatata

Fiat

Dopo le tante novità della settimana scorsa, Fiat chiude in bellezza il mese di ottobre con la presentazione della Nuova Fiat Tipo. La gamma di segmento C registra un profondo restyling per le tre varianti già sul mercato (4 Porte, 5 Porte e Station Wagon) ed il debutto dell’attesissima Tipo Cross che completa la famiglia Tipo.

La nuova Tipo è subito protagonista di una promozione lancio di sicuro interesse che permetterà ai clienti interessati di acquistare la vettura da 13.900 Euro. Da notare, inoltre, che dalla base della nuova Tipo saranno realizzati modelli Dodge per alcuni mercati americani come il Messico.

In casa Fiat si torna a parlare della versione di serie della Fiat Centoventi Concept, prototipo svelato ufficialmente lo scorso anno. Il progetto, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe debuttare come erede designata dell’attuale Fiat Panda, modello giunto nella parte finale del suo ciclo di vita.

In questa settimana si è parlato anche della piattaforma della Nuova Fiat 500. La nuova base di partenza dell’elettrica del marchio Fiat, infatti, potrebbe essere utilizzata per realizzare anche nuovi veicoli. La piattaforma, infatti, è progettata per adeguarsi anche a modelli ibridi in modo da soddisfare le esigenze del mercato. In futuro, quindi, potrebbero arrivare nuovi modelli.

La Nuova Fiat 500, city car elettrica che rappresenta il futuro del marchio Fiat sia in Europa che in altri mercati, può contare su di un testimonial d’eccezione, Leonardo di Caprio. Ecco perché l’attore è il testimonial perfetto per la nuova 500 a zero emissioni.

Alla base dell’elettrificazione del marchio Fiat c’è un fornitore italiano, MTA di Codogno. L’azienda, infatti, ha realizzato componenti chiave per la Panda Hybrid e la Nuova 500 Elettrica, due dei modelli più importanti del programma di elettrificazione del brand.

In queste ultime settimane il marchio Fiat ha svelato diverse novità presentando i restyling di Panda e Tipo, la 500 Elettrica con la gamma completa e la Tipo Cross. Per il prossimo futuro, invece, sarà necessario attendere la nascita del gruppo Stellantis per registrare il debutto di nuovi modelli inediti per il marchio Fiat in Europa.

Prima del completamento della fusione, in ogni caso, è in programma un’ulteriore novità. Fiat si prepara a presentare la 500X MY 2021 che porterà diverse novità. Secondo le ultime indiscrezioni, in ogni caso, la 500X Hybrid arriverà solo in un secondo momento.

In Sud America, invece, Fiat ha già nuovi modelli in rampa di lancio. In arrivo c’è un nuovo SUV che, in questi giorni, si mostra in nuove foto spia che ci anticipano diversi dettagli sul progetto che dovrebbe debuttare nel corso dei prossimi mesi. Grosse novità in arrivo anche per il Toro. Il pick-up sudamericano di Fiat si prepara ad un importante restyling.

Ferrari

Ferrari continua a lavorare sulle supercar del futuro. Come conferma un nuovo video spia apparso online in questi giorni, Ferrari sta completando lo sviluppo della nuova supercar con motore V12 che dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del 2021.

Da notare, inoltre, che Ferrari potrebbe aver iniziato i test in strada per una nuova hypercar erede de La Ferrari. Il progetto è da tempo in sviluppo ma il suo debutto non è imminente. Nonostante ciò, i test in strada sono già un primo segnale della fase avanzata di sviluppo.

La casa di Maranello sta testando in strada anche i primi prototipi del Ferrari Purosangue. L’azienda utilizza la carrozzeria del Maserati Levante per verificare la meccanica del nuovo Purosangue, un progetto che porterà Ferrari in un nuovo segmento di mercato nel corso dei prossimi anni.

La Ferrari Roma è l’ultima novità annunciata ufficialmente dalla casa di Maranello che ha posticipato la presentazione dei nuovi modelli per via del Covid. La Ferrari Roma questa settimana ha ottenuto un nuovo riconoscimento, conquistando il Car Design Award 2020

Tra le news di casa Ferrari segnaliamo anche un nuovo video con protagonista un esemplare full black della Ferrari 488 Pista Spider, una delle più interessanti supercar del recente passato delle produzioni della casa di Maranello. Da notare anche un video di una Ferrari 575M Maranello con cambio manuale in azione in pista.

In tema di video segnaliamo anche una Ferrari 488 Challenge Evo in azione sul TT Circuit Assen ed un video che mostra le potenzialità in accelerazione de La Ferrari. Da notare che RM Sotheby’s propone all’asta la supercar Ferrari F40 di Gerhard Berger tenuta in perfette condizioni di conservazione.

Da notare che questa settimana Ferrari ha vinto una causa per copyright contro il designer Philipp Plein, designer svizzero che è stato condannato a pagare circa 300 mila Euro. Plein ha confermato che ricorrerà in appello.

In questi giorni è arrivata la notizia che uno dei pochissimi esemplari di Ferrari 250 GTO è stato messo in vendita. Al momento non ci sono ancora molte informazioni sull’esemplare in vendita ma già è noto il prezzo, pari a ben 65 milioni di Euro.

Per quanto riguarda la Formula 1, in questi giorni si registrano nuove dichiarazioni di Binotto. Il team principal di Maranello ha confermato che l’obiettivo è vincere nel 2022 ma nel 2021 si punterà al podio. Il manager ha anche spiegato come ha detto a Vettel della scelta di non rinnovare il suo contratto.

Maserati

Come confermano i dati ufficiali diffusi da FCA in questa settimana, Maserati ha chiuso un trimestre difficile con vendite ancora in calo ed un fatturato praticamente stabile rispetto allo scorso anno. Il gruppo però ha confermato tutte le novità già annunciate per il Tridente che tornerà alla profittabilità nel corso del 2021.

Da notare che Maserati ha anche confermato i piani definitivi per la famiglia Maserati MC20. La gamma della nuova sportiva della casa del Tridente, presentata lo scorso settembre in versione coupé, si completerà con l’arrivo di una versione elettrica al 100% e di una variante cabrio nel giro dei prossimi due anni.

Jeep

Mopar sta preparando importanti novità per il marchio Jeep. Secondo le ultime informazioni, infatti, nel corso del SEMA360 Virtual Mopar presenterà un prototipo di Jeep di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Da segnalare anche un richiamo per la Jeep Wrangler JL in Sud America. Il modello della casa americana ha registrato un problema con la nuova generazione che necessita di un intervento tecnico per essere risolto. Ecco, invece, un video dedicato alla versione EcoDiesel della Wrangler.

Jeep torna a parlare del progetto della nuova Jeep Wrangler 4xe. La versione plug-in hybrid della Wrangler, ufficializzata nel corso dello scorso mese di settembre, si prepara al debutto commerciale. Secondo le nuove informazioni ufficiali, la Wrangler 4xe arriverà in Europa ad inizio 2021. Successivamente, inoltre, è prevista anche la commercializzazione in Asia.

FCA

Questa settimana FCA ha annunciato i risultati del terzo trimestre del 2021. Il gruppo ha messo in evidenza dati migliori delle attese confermando quindi di aver chiuso un trimestre decisamente positivo dopo le difficoltà, in gran parte legate all’emergenza Covid, del trimestre precedente. FCA registra margini di profitto notevoli in Nord America, un mercato fondamentale per l’azienda.

In questi giorni è tornato in prima pagina l’argomento della fusione tra FCA e PSA. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’UE sarebbe pronta ad autorizzare l’operazione dando il via libera definitivo al completamento del progetto che dovrebbe essere ufficializzato entro il primo trimestre del 2021. Sia FCA che PSA hanno confermato i progressi per il completamento della fusione.

In vista del completamento della fusione, FCA e PSA prendono una serie di importanti decisioni, in particolare in merito all’azienda di componentistica Faurecia, controllata da PSA, è da tempo al centro dei problemi legati al completamento dell’operazione di fusione. PSA ha poi annunciato la vendita di una parte della partecipazione in Faurecia.

Secondo diversi analisti, FCA e PSA hanno sempre più bisogno l’una dell’altra. Il mercato delle quattro ruote è in una fase di difficoltà notevole e l’operazione di fusione potrebbe essere determinate per garantire una crescita futura per le due aziende.

Da segnalare, inoltre, che FCA e TIM hanno siglato un’importante partnership per le auto connessione. Grazie a quest’accordo, i veicoli di FCA potranno contare su nuove funzionalità in grado di garantire maggiore connettività.

I dati ufficiali, intanto, confermano un grosso calo della produzione di auto in Italia per FCA. Il gruppo deve fare i conti con la crisi del mercato delle quattro ruote dovuta all’epidemia in corso che ha ridotto notevolmente le richieste di nuove auto con un impatto diretto sulla produzione.

In casa FCA si registra un nuovo stop della produzione nello stabilimento di Kragujevac in Serbia. Il sito produttivo, dove viene realizzata la Fiat 500L, sta lavorando a ritmo ridottissimo a causa delle poche richieste in arrivo dal mercato. Il futuro dello stabilimento continua ad essere a rischio. Stop produttivo per una settimana anche nello stabilimento americano di Windsor.

Nel frattempo, lo stabilimento di Melfi deve fare i conti con un numero crescente di contagi. La situazione non è ancora fuori controllo e la produzione continua anche se, come sottolineato dai sindacati, c’è ancora il problema dei mezzi di trasporto per i lavoratori che raggiungono lo stabilimento ammassati su autobus non in grado di garantire il distanziamento.

Intanto, il nuovo stabilimento di Detroit di FCA ottiene ulteriori permessi e si avvicina al suo completamento. Il sito diventerà un importante riferimento per la produzione del gruppo e contribuirà ad incrementare i livelli occupazionali dell’area metropolitana di Detroit.

Da notare, inoltre, che FCA potrebbe affrontare una class action da 5 miliardi di Euro per il caso dieselgate. Alcuni modelli del gruppo di qualche anno fa presentano dati di emissioni non corrispondenti a quelli d’omologazione ed uno studio legale si prepara a citare in giudizio l’azienda. FCA ha registrato diverse denunce per il dieselgate in Germania.

Intanto, in Sud America, si registrano importanti cambi dirigenziali per FCA. L’azienda ha affidato tre cariche a tre manager donna che hanno dimostrato il talento e le capacità necessarie per guidare FCA nel corso dei prossimi anni.

Per quanto riguarda i marchi americani di FCA, in questi giorni arrivano importanti conferme sul futuro di RAM. Il brand potrà contare su pick-up elettrificati con soluzioni ibride o elettriche che diventeranno sempre di più un riferimento per il marchio.

In questa settimana, infine, è arrivata la notizia della vendita all’asta di un esemplare di Lancia Fulvia HF Competizione. Si tratta di una one-off, in perfetto stato di conservazione, che ha subito attirato l’attenzione di tantissimi appassionati del mondo delle quattro ruote.

In tema di news Lancia, segnaliamo che la Lancia Ypsilon è stata l’auto più venduta online nel 2020 in Italia confermandosi così come un grande successo. La vettura continua a raccogliere dati importanti di vendita sul mercato italiano ed un restyling è alle porte.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI