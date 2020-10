Mopar sta preparando qualcosa di interessante per Jeep

Quest’anno avremo uno spettacolo SEMA diverso da tutti gli altri anni: il SEMA360 virtuale. Nonostante ciò la maggior parte delle case automobilistiche sembrano ancora interessate a mostrare in questa occasione nuovi prodotti. Una di queste società sarà Fiat Chrysler Automobiles, che ha appena annunciato attraverso un’immagine teaser l’imminente arrivo di una Jeep Concept Mopar appositamente realizzata per questo evento. SEMA360 si svolgerà online dal 2 al 6 novembre, quindi non aspetteremo troppo a lungo prima di vedere il nuovo prototipo nella sua interezza.

Al SEMA360 Virtual Mopar presenterà un prototipo di Jeep di cui al momento non si conosce l’identità

Questa è una buona cosa, perché questa l’unica immagine del veicolo svelata non dice quasi nulla. Per ora, abbiamo a che fare con un unico schizzo di design del prototipo e l’angolo non consente nient’altro che vaghe ipotesi su quale modello Jeep sia stato utilizzato come base. Qualcuno ipotizza si possa trattare della nuova Jeep Gladiator. Questo in quanto si intravede un cassone e l’unico modello di Jeep che ne dispone è proprio Gladiator. Al momento non vi sono certezze in proposito.

Mopar non ci aiuta non facendo trapelare per il momento alcuna informazione, poiché all’immagine del teaser si aggiungono informazioni per lo più non correlate che ci ricordano che Mopar è un acronimo delle parole MOtor e PARts, Dell’anno di fondazione del marchio (1937, come linea di prodotti antigelo), o del fatto che oggi fornisce mezzo milione di parti e accessori in tutto il mondo. vedremo dunque se nelle prossime ore emergeranno nuovi dettagli a proposito di questo nuovo concept di Mopar basato su una vettura di Jeep che sarà comunque svelato presumibilmente il prossimo 2 novembre.

