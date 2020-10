Fiat SUV: nuova foto spia

Fiat si sta preparando a presentare in anteprima per il Brasile un SUV di dimensioni compatte che competerebbe con la Hyundai Creta nell’importante mercato latino americano. Di questo modello nelle scorse ore è trapelata una nuova foto spia pubblicate dal sito Autos Segredos in Brasile.

Nuova foto spia degli interni del nuovo Fiat SUV

La casa automobilistica italiana ha annunciato l’anno scorso che intendeva progettare un nuovo CUV di produzione e lanciarlo in una varietà di paesi dell’America latina. Il primo veicolo di pre-produzione è stato avvistato sulle strade all’inizio del 2020. Nonostante ciò, le ultime foto spia scattate nelle scorse ore mostrano ancora un prototipo pesantemente camuffato con solo le luci in mostra.

Si dice che l’auto ancora senza nome verrà lanciata sul mercato con un motore da 130 CV (97 kW) accoppiato a un cambio CVT, ma sono possibili anche varianti più convenienti da 101 CV / 75 kW e 109 CV / 81 kW. Questo modello che nascerà sulla stessa piattaforma di Fiat Argo dovrebbe debuttare agli inizi del 2021.

Ricordiamo infine che circa un anno dopo il debutto di questo Fiat SUV la casa italiana lancerà in Brasile un nuovo modello questa volta di dimensioni più ampie che andrà ad arricchire la gamma della casa italiana in America latina.

Ti potrebbe interessare: Il nuovo Fiat SUV avvistato nelle strade di Pernambuco

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI