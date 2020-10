All’asta esemplare di Lancia Fulvia HF Competizione

RM Sotheby’s ha messo all’asta un’eccezionale one-off, la Lancia Fulvia HF Competizione disegnata da Tom Tjaarda, un modello nato per convincere i funzionari Ford ad acquistare Lancia e trasformarla nella nuova Ferrari. Come ci racconta RM Sotheby’s nella descrizione del lotto, questo spettacolare prototipo non è stato creato semplicemente per attirare l’attenzione nei saloni automobilistici o per essere protagonista sulle copertine delle riviste, ma per convincere i funzionari Ford ad acquistare Lancia. Questo strano piano fu opera di Alessandro de Tomaso, titolare della Ghia, che voleva convincere nientemeno che il mitico Lee Iacocca, allora amministratore delegato di Ford Motor Company e grande amico di De Tomaso.

Lancia Fulvia HF Competizione è stata creata da Ghia e la persona responsabile della firma delle sue linee audaci non era altro che Tom Tjaarda durante il suo periodo presso il bodybuilder italiano. La sua presentazione ha avuto luogo a Ginevra nel 1969, quindi è uno dei primi modelli progettati sotto il peculiare attuale “design a cuneo “, una tendenza estetica la cui influenza è stata notata per due decenni nel settore.

Sviluppato sul telaio di una Lancia Fulvia, ha utilizzato anche il suo motore V4 da 1,6 litri, anche se non si tratta di un semplice lavoro di rielaborazione, poiché i responsabili di Ghia hanno addirittura modificato il telaio originale per poter installare il blocco motore da 30 mm per abbassare e ridurre così il baricentro del prototipo, al fine di migliorare le prestazioni della vettura sportiva originale.

Il design del modello è fortemente moderno e presenta la solita forma affilata dei veicoli progettati secondo questa tendenza di design. Con un muso tremendamente affilato caratterizzato da particolari fari a scomparsa ad apertura verticale e una silhouette a forma di freccia.

Nella zona posteriore di questa Lancia Fulvia HF Competizione troviamo uno spoiler a scomparsa che non si discosta troppo da quelli che vengono montati sulle attuali supercar e che sale ad un’altezza considerevole.

La Fulvia HF Competizione è stata restaurata nel 2014 e da allora è stata esposta in diversi eventi e ha ottenuto un certificato di autenticità dal reparto Lancia Classiche. Questo modello fa parte dell’asta online di RM Sotheby’s che si terrà questa settimana.

