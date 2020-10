Fiat: dopo Panda, 500 e Tipo novità più sostanziose arriveranno con Stellantis

Fiat in questi ultimi giorni è stata particolarmente attiva con i lanci di Panda, 500 e Tipo. Le tre celebri vetture hanno finalmente svelato le ultime novità che hanno arricchito la propria gamma. Panda ha finalmente ottenuto un leggero restyling atteso da tempo che dovrebbe accompagnarla fino a fine carriera. La gamma 500 è stata finalmente completata con l’annuncio dei prezzi delle versioni entry level e della nuova 500 3+1. Anche Tipo ha finalmente fatto debuttare il suo restyling di metà carriera con la versione Cross come novità più importante.

Le cose per Fiat però potrebbero non essere finite qui. Il prossimo anno quando finalmente la fusione tra Fiat Chrysler e PSA sarà completata e nascerà il nuovo gruppo Stellantis potrebbero arrivare novità ancora più corpose. Infatti nel 2021 conosceremo il nuovo piano industriale del marchio di Torino. Questo conterrà parecchie novità. Si parla infatti dell’arrivo di una nuova Fiat Punto e di un altro modello nel segmento B del mercato. Molto probabilmente si tratterà della Fiat Centoventi.

La gamma di Panda in futuro sarà completamente rivoluzionata con la nascita di una vera e propria famiglia di modelli. Previsto inoltre l’arrivo di almeno 3 nuovi SUV. Il primo sarà collocato nel segmento B, il secondo nel segmento C e il terzo sarà erede di Freemont. Previsto l’ulteriore ingrandimento della gamma di 500 con l’aggiunta della versione allungata che forse si chiamerà 500 Giardiniera. Non si escludono inoltre ulteriori colpi di scena.

