Ferrari 488 Challenge Evo in azione sul TT Circuit Assen | Video

Ferrari ha sfruttato le Finali Mondiali 2019 per presentare al pubblico la versione evoluta della 488 Challenge, svelata durante lo stesso evento del 2017. Con il nome di Ferrari 488 Challenge Evo, la supercar porta con sé numerosi aggiornamenti.

Oltre al lato estetico disegnato dal Centro Stile Ferrari, la vettura dispone di diverse migliorie aerodinamiche che permettono di migliorare il carico verticale del 50% e ottimizzare il bilanciamento del 30%. In aggiunta, la 488 Challenge Evo dispone di nuovi pneumatici sviluppati assieme a Pirelli, un nuovo impianto frenante più duraturo e nuovi sistemi di controllo elettronici.

Ferrari 488 Challenge Evo: un esemplare della supercar sfreccia sul TT Circuit Assen

Sotto il cofano è rimasto il motore V8 biturbo da 3.9 litri da 670 CV. Secondo quanto affermato dallo storico marchio modenese, la nuova supercar promette un’esperienza di guida molto più piacevole, delle prestazioni maggiori e altro ancora rispetto alla versione standard.

Le scuderie del campionato monomanca hanno avuto la possibilità di modificare il carico anteriore e posteriore in modo indipendente per garantire un perfetto bilanciamento senza modificare l’altezza da terra della vettura da competizione.

La Ferrari 488 Challenge Evo porta con sé uno sbalzo anteriore maggiore grazie all’allungamento delle sporgenze e delle prese d’aria e inoltre è stato implementato un terzo convogliatore centrale a forma di U. Lo splitter anteriore è dotato di due pinne laterali mentre i fianchi del paraurti ospitano un secondo flick.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal in cui è possibile apprezzare proprio la Ferrari 488 Challenge Evo in azione sul TT Circuit Assen in Olanda durante un track day privato organizzato da Supercar Society.

