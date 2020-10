Notevoli margini FCA in Nordamerica. Fiat Chrysler ha riportato nel terzo trimestre risultati positivi a livello di Gruppo e soprattutto in Nord America: 8,8% e 13,8%. I margini migliori hanno compensato un calo delle consegne dell’8%.

Notevoli margini FCA in Nordamerica: parola a Manley

I risultati record sono stati trainati dalla fenomenale performance del nostro team in Nordamerica, dice il ceo Manley. Nel trimestre, con diversi brand abbiamo presentato prodotti in segmenti in cui non eravamo presenti. Abbiamo aperto un nuovo capitolo nella storia del marchio Maserati. Confermato la leadership di mercato in America Latina e proseguito nel rapido percorso globale di investimenti nell’elettrificazione.

Ancora una volta, il nostro team ha dimostrato la sua straordinaria resilienza e creatività e, con la fusione che a breve vedrà la nascita di Stellantis, siamo più forti e concentrati sull’obiettivo di creare un valore significativo per tutti i nostri stakeholder, chiosa Manley.

Modelli vincenti in America

Il Gruppo ha presentato tre nuovi modelli che evolvono e ampliano la gamma di Ram e Jeep: il Ram 1500 TRX, il truck di serie più veloce e potente al mondo; la Grand Wagoneer, che segna il ritorno nel segmento dei SUV di lusso; e la Jeep Wrangler PHEV 4xe, che rafforza l’offerta di veicoli elettrificati ad alto voltaggio di FCA e rappresenta la Wrangler più performante, tecnologicamente avanzata ed ecologica di sempre, dice la nota del Gruppo.

