Ram: Mike Manley conferma lo sviluppo di un pick-up elettrico o ibrido

Sembra che tutte le principali case automobilistiche vogliono portare in commercio un pick-up elettrico.

Ad agosto, l’amministratore delegato di FCA Mike Manley ha dichiarato che il motivo per cui non hanno parlato molto dei pick-up elettrici non è perché lo considerano un mercato inesistente ma hanno sempre avuto una visione leggermente diversa delle tempistiche e dei tassi di adozione, in particolare in Nord America per quanto riguarda la piena elettrificazione.

Ram: il primo pick-up elettrico o ibrido potrebbe arrivare molto presto

Manley ha continuato dicendo che le vendite dei pick-up sono molto importanti e ha promesso che non resteranno in disparte se la loro posizione attuale venisse messa in pericolo in futuro. Da questa affermazione, molte persone presumevano che FCA avrebbe adottato un approccio più attento nel monitorare le mosse fatte da Ford, General Motors, Rivian e Tesla per quanto riguarda i pick-up elettrici.

Nelle scorse ore, The Detroit Free Press ha dichiarato che Manley ha utilizzato il report sugli utili ottenuti nel terzo trimestre del 2020 per confermare l’arrivo di un pick-up Ram elettrificato sul mercato. Purtroppo, l’annuncio è stato piuttosto vago ma sembra suggerire che un modello Ram elettrico o ibrido plug-in arriverà presto.

Al momento non abbiamo informazioni sulle tempistiche ma, in base alle parole dette dal numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, è lecito ritenere che dovremo aspettare ancora un po’. Indipendentemente da ciò, i pick-up sono estremamente importanti per il gruppo automobilistico italo-americano in quanto Ram è riuscita a vendere ben 156.157 esemplari negli Stati Uniti solo nel terzo trimestre di quest’anno.

