PSA annuncia il completamento della vendita di una parte della sua partecipazione in Faurecia

Il gruppo PSA ha annunciato il completamento con successo della vendita di 9.663.000 azioni Faurecia, rappresentative di circa il 7% del capitale sociale di Faurecia, tramite un collocamento privato istituzionale mediante accelerated bookbuilding. I proventi dell’operazione ammontano a circa 308 milioni di euro.

A seguito del collocamento, Groupe PSA deterrà circa il 39% del capitale sociale di Faurecia. Si prevede che i proventi di questa cessione saranno distribuiti agli azionisti di Stellantis insieme alla distribuzione in natura del restante 39% del capitale di Faurecia, come già annunciato, il 14 ° settembre 2020, subito dopo il completamento della fusione e subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione di Stellantis e degli azionisti.

Groupe PSA ha concesso ai Bookrunner un lock-up di 90 giorni, fatte salve alcune usuali eccezioni (inclusa la suddetta distribuzione in natura). Questa cessione è uno dei passaggi che potrebbero essere necessari per garantire che Stellantis non acquisisca il controllo di Faurecia, in conformità con i termini dell’accordo di combinazione originale. Ciò dovrebbe facilitare l’ottenimento delle necessarie approvazioni normative in relazione alla fusione.

Il regolamento e la consegna di tale vendita dovrebbero avvenire il 2 novembre 2020. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione ad acquistare alcun titolo e l’offerta di azioni Faurecia da parte di Groupe PSA non costituisce un’offerta pubblica.

