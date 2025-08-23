Stellantis: in Argentina nasce IARA l’ambasciatore virtuale creato con l’Intelligenza Artificiale

Stellantis presenta IARA, la sua ambasciatrice digitale basata sull’intelligenza artificiale. Genera contenuti relativi al mondo automobilistico, ma include anche lifestyle, tecnologia, cultura pop e notizie da ciascuno dei marchi Stellantis. L’esperienza di IARA viene costantemente alimentata e arricchita quotidianamente attraverso la raccolta, l’analisi e la fruizione di informazioni, dati e contenuti provenienti dal settore automobilistico, includendo tendenze di mercato, innovazioni tecnologiche, novità di prodotto e strategie dei principali attori, consentendole non solo di approfondire in modo significativo e continuo la sua conoscenza del settore, ma anche di sviluppare competenze sempre più mirate e aggiornate, offrendo così un valore aggiunto nell’elaborazione di contenuti e nella capacità di interpretare correttamente le evoluzioni del panorama automotive globale.

Stellantis: Iara costruirà, attraverso il suo account Instagram, un nuovo canale di comunicazione aziendale ufficiale

In questo senso, IARA rappresenta un importante e significativo progresso tecnologico per il gruppo Stellantis poiché introduce e propone un nuovo e innovativo modo per mantenere un contatto costante, continuo e stretto con i propri clienti, partner e utenti finali e, naturalmente, garantire e fornire in maniera rapida, tempestiva e precisa tutte le ultime notizie, aggiornamenti, informazioni e contenuti utili in tempi record, riducendo al minimo i ritardi e migliorando sensibilmente l’esperienza complessiva di comunicazione.

Ecco come la descrive Sebastián Gimenez, Direttore Marketing di Stellantis Sud America: “IARA rappresenta un passo coraggioso verso il futuro della comunicazione digitale. Dall’Argentina, siamo orgogliosi di guidare un’iniziativa che ridefinisce il modo in cui i brand interagiscono con il loro pubblico, combinando creatività, tecnologia e intelligenza artificiale per generare contenuti rilevanti e dirompenti”.

Agustin Alloco, Responsabile del Performance Marketing di Stellantis, aggiunge: “Questo progetto segna una pietra miliare nella nostra strategia di innovazione. Con IARA, non solo esploriamo nuove frontiere del marketing digitale, ma rafforziamo anche il nostro impegno per la costante evoluzione del settore e per un contatto autentico con i nostri consumatori”.

Per conoscere IARA in prima persona e apprezzare i suoi post e le sue storie, seguitela su Instagram: @iara.stellantis.