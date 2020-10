Nuova Fiat 500: perché Leonardo Di Caprio è il testimonial giusto

La Nuova 500 Elettrica di casa Fiat è sicuramente una vettura particolarmente azzeccata. Lo è anche dal punto di vista del marketing e della scelta di un testimonial come Leonardo Di Caprio. L’attore Premio Oscar è infatti uno di quei personaggi particolarmente impegnati nella schiera dell’eco sostenibilità e dell’ambiente, tanto da aver reso spesso questi argomenti di facile lettura e vicini al grande pubblico (anche quello più modaiolo e molte volte meno interessato).

Con la Nuova 500 Elettrica il costruttore torinese ha voluto realizzare una vettura di svolta che si porta dietro idee e velleità eco-chic abbinate ad un’icona quale può essere la 500 ieri, oggi e sempre. La Nuova 500 è stata concepita con l’idea di realizzare un prodotto specificamente destinato ad essere alimentato elettricamente e quindi destinatario di un compito particolarmente importante e gravoso quale quello di condurre il marchio verso un futuro che è sempre più vicino.

Il messaggio che la Nuova 500, la prima totalmente elettrica del costruttore torinese, vuole interpretare è proprio quello di far comprendere al grande pubblico che l’elettrico italiano va di pari passo con lo stile e con l’essere fortemente modaiolo.

Ci si affida a Leonardo Di Caprio

Affidare la vettura della svolta a Leonardo Di Caprio introduce un modus operandi fortemente votato ad una destinazione d’uso vicina al mainstream e ai riflettori puntati con Watt a tutto spiano. Accostare Di Caprio alla Nuova 500 apre le porte all’idea che portarsi a casa una Fiat Elettrica, una 500 Elettrica, equivale a possedere in garage una vettura di gran classe legata però ad una coscienza etica forte come può essere la volontà ecologica di un marchio che su questa vettura punta tutto e più di tutto.

È accaduto spesso che i prodotti di rottura venissero accostati a personaggi hollywoodiani per garantire una destinazione ben precisa, ed è poi accaduto altrettanto spesso che quei prodotti siano stati in grado di accaparrarsi il favore di un pubblico che vi si rispecchiava. Si può benissimo ammettere che pensare di incontrare Leonardo Di Caprio alla guida della sua Nuova 500 Elettrica non sia un’idea di difficile realizzazione.

Sappiamo poi bene che lo stesso Di Caprio ha da sempre sostenuto la causa ambientale schierandosi sempre dalla parte di chi combatte per un futuro più green. Non è un caso che lui stesso abbia fondato la Leonardo Di Caprio Foundation che si occupa della protezione di specie animali a rischio di estinzione e anche di diverse tematiche ambientali. Molto spesso abbiamo anche visto Di Caprio impegnato in manifestazioni a tema.

È l’uomo giusto

Una serie di motivazioni, quindi, che lo portano ad essere l’uomo giusto per la Nuova 500 Elettrica. La sua immagine globale, dichiaratamente green, può contribuire seriamente all’espansione globale della piccola 500 che già risulta parecchio amata in Italia e oltre. La Nuova 500 introduce un set di valori molto simili a quelli dichiarati da Leonardo Di Caprio: c’è il motore elettrico e ci sono materiali ecosostenibili.

La simbologia è perfetta e tutto quindi permette di ragionare su una linea comune.

