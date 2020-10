La nuova Fiat Tipo anticipa come sarà la nuova Dodge Neon in Messico

Fiat e il gruppo Fiat Chrysler Automobiles hanno appena rinnovato uno dei loro modelli di maggior successo in Europa, la Fiat Tipo, che già offriva ai clienti varianti a 4 e 5 porte in configurazioni tradizionali o tipo Station Wagon, e che ora avrà anche una nuova variante chiamata Tipo Cross.

Uno degli aspetti che spicca della nuova Fiat Tipo è la sua immagine rinnovata, soprattutto nella parte anteriore, dove le nuove luci a LED completamente ridisegnate sono accompagnate da una griglia nera che al centro ha cambiato il tradizionale logo del marchio FIAT. in lettere più grandi per renderle più leggibili.

La nuova Fiat Tipo anticipa quelle che saranno le novità della futura Dodge Neon

Questo debutto è stato tenuto fortemente in considerazione in Messico sebbene in quel paese la Fiat Tipo non venga commercializzata. Questo infatti anticipa quello che sarà l’aggiornamento di una vettura molto famosa in quel paese e cioè la Dodge Neon. Quel modello infatti altri non è che la Fiat Tipo che in quel paese è stata ri-marchiata da Dodge, altro marchio appartenente al gruppo FCA, e chiamata in quella maniera.

Questo in quanto il marchio Fiat in quel paese non è abbastanza forte e dunque il gruppo Fiat Chrysler Automobiles preferisce utilizzare il marchio Dodge per commercializzare questa auto. La stessa cosa avviene anche con il pick up Fiat Strada che in Messico e in altri paesi centro americani è conosciuto come Ram 700.

