Alfa Romeo Tonale: ecco quando debutta

Alfa Romeo Tonale sarà la prossima grande novità che arricchirà la gamma dello storico marchio milanese. Questo modello che in versione concept car è stato svelato nel mese di marzo del 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra farà il suo debutto tra circa un anno. Infatti è stato confermato che il modello che prenderà il posto di Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica del Biscione sbarcherà in concessionaria entro la fine del 2021.

Nel quarto trimestre del 2021 avverrà lo sbarco in concessionaria del SUV Alfa Romeo Tonale

La presentazione dunque dovrebbe avvenire verso la metà del prossimo anno e la produzione di Alfa Romeo Tonale, che come sappiamo avverrà presso lo stabilimento Fiat Chrysler di Pomigliano, dovrebbe iniziare subito dopo.

Per poter vedere l’intera gamma del nuovo modello del Biscione in concessionaria si dovrà però aspettare i primi mesi del 2022. Infatti nel 2021 sarà messa in vendita solo la versione di lancio, che come sempre accade in questi casi avrà caratteristiche particolari.

Questo modello è considerato come fondamentale per il rilancio della casa milanese che da qualche anno non sta più riuscendo a crescere e che spera nei prossimi anni di poter iniziare una vera e propria riscossa che le consenta di aumentare la propria presenza nel segmento premium del mercato auto.

