Alfa Romeo BAT: 14,84 milioni per i concept

I tre concept Alfa Romeo BAT (Berlina Aerodinamica Tecnica) messi all’asta da RM Sotheby’s durante la sua vendita Contemporary Art Evening tenutasi a New York il 28 ottobre, sono stati venduti (in un unico lotto) per 14,84 milioni di dollari (12 622 300 €).

I tre concept Alfa Romeo BAT messi all’asta da RM Sotheby’s a New York il 28 ottobre, sono stati venduti per 14,84 milioni di dollari

Questi tre concept di Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica (BAT), disegnati da Franco Scaglione e prodotti dalla Carrozzeria Bertone, avevano prima della loro presentazione in asta visto il loro valore stimato tra i 14 ei 20 milioni di dollari (tra 12.000.000 € e 17.000.000 €).

I concept BAT 5, 7 e 9 furono prodotti da Bertone per le edizioni del 1953, 1954 e 1955 del Salone di Torino, dove fecero scalpore per le loro qualità aerodinamiche senza precedenti.

Il primo di essi, denominato BAT 5 rivestito con una livrea antracite, beneficia di un coefficiente di penetrazione nell’aria di 0,23 che gli consente di girare a 200 km / h alla massima velocità, nonostante la potenza relativamente potente. limitata sviluppata dal suo motore a 4 cilindri da 90 CV.

Il concept BAT 7 del 1954 (livrea blu) offre un’evoluzione del modello BAT 5 e mostra un cx di 0,19 anche migliore di quello del BAT 5. L’Alfa Romeo BAT 9, infine, offre la visione di Franco Scaglione di una GT più adatta all’uso quotidiano su strada.

Acquistati in un unico lotto, questi tre veicoli che erano stati in possesso del loro precedente proprietario dall’inizio degli anni ’90 (lo avevano sedotto quando furono presentati al Concours d’Élégance de Pebble Beach 1989), rimarranno così in un’unica collezione fino alla loro prossima vendita.

Ti potrebbe interessare: A fine ottobre le BAT su base Alfa Romeo saranno proposte all’asta in un lotto unico

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Alfetta 2000: un esemplare blindato venduto all’asta a circa 11.000 euro

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI