FCA: tre donne assumono importanti ruoli in America Latina

Tre leader donne assumono nuove posizioni di leadership strategica all’interno di FCA America Latina, con i cambiamenti che saranno effettivi dal 1° novembre. Cristiani Campos assumerà il board del settore New Business Development, entrando a far parte del comitato direttivo di FCA LATAM.

Cristiane Paixão lascerà il comando dell’area per entrare a far parte del consiglio di amministrazione di FCA Saúde mentre Maiara Castro passerà dal settore Qualità al comando del Customer Care.

FCA: Campos, Paixão e Castro assumeranno nuove posizioni in America Latina dal 1° novembre

Campos si trova in Fiat Chrysler Automobiles America Latina da 20 anni. Laureata in commercio estero con specializzazione in Auditing, ha ricoperto il ruolo di senior management del ramo Financial Planning and Controllership per l’America Latina, un ruolo in cui offriva una previsione delle attività del gruppo essendo responsabile della preparazione della pianificazione strategica, del consolidamento dei risultati finanziari di 15 business unit e altro ancora.

Nel corso della sua carriera, Cristiani Campos si è divisa il suo tempo tra vari ruoli dell’area finanziaria e di quelle commerciale e prodotto. Si è occupata anche di Sales, Marketing, Product Strategy, Portfolio Management e Commercial Operations, oltre a coordinare l’area Business Intelligence.

“Questa esperienza accumulata favorisce la percezione delle opportunità per sviluppare nuovi business, migliorare le prestazioni e ottimizzare i risultati. Questo è un momento molto stimolante ed emozionante, poiché la pandemia ha modificato alcuni modelli di comportamento e consumo, consentendo nuovi approcci e nuovi prodotti e servizi“, ha dichiarato Campos.

Cristiane Paixão sarà il nuovo direttore esecutivo di FCA Saúde

Cristiane Paixão ha accettato la nuova sfida di diventare direttore esecutivo di FCA Saúde, lasciando la posizione di leadership nel Customer Care. Nel suo nuovo ruolo, Paixão guiderà la struttura che fornisce servizi sanitari per le aziende di FCA e CNH Industrial, prendendosi cura di circa 80.000 vite.

Paixão ha una laurea triennale in matematica, un master in gestione aziendale e marketing ed è ingegnere con specializzazione nel settore automobilistico. Essa fa parte del gruppo dal 1993 e ha operato in diversi settori quali After Sales, Quality e Customer Care. Paixão è stata la prima donna a comporre il consiglio di amministrazione di FCA in Brasile, gestendo l’area qualità tra il 2013 e il 2014.

“Questa nuova sfida mi permetterà di unire la mia esperienza professionale nella gestione e relazione con i clienti al servizio dell’eccellenza nel servire le persone in ambito sanitario, in un momento in cui questo tema è così evidente e importante. È una grande opportunità per espandere la mia esperienza professionale e i miei concetti di servizio e relazione“, ha affermato Paixão.

L’ingegner Maiara Castro adesso si occuperà del Customer Care

Il comando dell’area Cutomer Care verrà preso dall’ingegner Maiara Castro. Nel gruppo da 13 anni, Castro ha sempre lavorato concentrandosi sulla soddisfazione del cliente, attraverso l’analisi e il problem solving.

“Nell’area Qualità ci concentriamo sul prodotto e sui processi. Ora il mio lavoro andrà direttamente con il cliente. È un’evoluzione interessante perché tutti i processi devono convergere nell’eccellenza nel servizio al cliente“, ha detto l’ingegnere. Castro è un ingegnere elettronico con una laurea in Project Management presso la Fundação Dom Cabral (FDC). Essa sarà sostituita da Rafael Gomes che ha ricoperto fino ad ora il ruolo di responsabile dell’area Metodi, DEMS e Integrazione della qualità.

Per Erica Baldini, direttore delle risorse umane di FCA America Latina, questi cambiamenti portano un importante svolta al comando dell’azienda e rappresentano un altro passo importante nella strategia di riconoscimento e di opportunità per i diversi talenti femminili.

