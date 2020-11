Promozione Fiat Tipo a 13.900 euro, Attenzione al prezzo: la Fiat Tipo costa 13.900 in offerta. Quando andrà in vendita, ossia a fine novembre. Se no, il prezzo di partenza è di 18.500 euro. Quindi, 13.900 col finanziamento FCA di cui per ora nulla si sa: di certo, ci sarà un TAEG di cui tenere conto. Sono tutti i costi del prestito. Occorrerà anche vedere quanto di quel super sconto di 4.600 euro verrà mangiato da interessi e costi del finanziamento.

Promozione Fiat Tipo a 13.900 euro: da fine novembre

È un po’ così per tutte le macchine ormai: se vuoi uno sconto massiccio, devi aderire al finanziamento, con TAEG. Il famigerato tasso zero è una chimera: magari il TAN è zero per cento, ossia gli interessi puri, però ci paghi sopra tutti i costi del finanziamento. Che è in questo caso FCA Bank, ossia captive: banca (o finanziaria) dello stesso Gruppo FCA del modello in questione.

D’altra parte, c’è la comodità della rateazione. Se non hai soldi o non vuoi intaccare il conto corrente, qualora ci sia anticipo zero, compri a cuor leggero: tutto viene spalmato negli anni. Meglio ancora se all’interno del pacchetto ci sono assicurazioni e garanzie di varia natura.

La Tipo rinnovata: dove cambia

Rammentiamo che la Tipo si rinnova: restyling completo della gamma, nuovo design più dinamico, tecnologia più evoluta e nuovi motori, più performanti ed ecologici. E la gamma si amplia anche grazie al nuovo crossover: la nuova Tipo Cross.

La nuova gamma è sviluppata su due anime: “Life” declinata in 3 allestimenti Tipo, City Life, Life, disponibili su tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon); l’anima “Cross” che, invece, è declinata in due allestimenti (City Cross e Cross) e nella variante body crossover 5 porte.

