Jeep Wrangler 4xe arriverà in Asia nel 2021

Come sappiamo, negli scorsi mesi Jeep ha introdotto Jeep Wrangler 4xe, versione elettrificata del suo fuoristrada. L’auto sarà in vendita in Europa, Cina e Stati Uniti all’inizio del 2021 prima di essere rilasciata sui mercati globali con una serie di aggiustamenti.

Si dice che il propulsore ibrido plug-in di Jeep Wrangler 4xe sia in grado di raggiungere fino a circa 40 km con una guida esclusivamente elettrica, a emissioni zero e quasi silenziosa, che si dice sia adatta alla guida quotidiana così come in città.

Jeep Wrangler 4xe debutterà nei principali mercati asiatici nel corso del 2021

Jeep offrirà opzioni di elettrificazione su ciascuna delle sue linee di prodotti nei prossimi anni poiché si sforza di essere leader nella tecnologia ecologica premium, in particolare nei veicoli 4×4 compatibili con tutte le ruote, ha affermato Fiat Chrysler Automobiles (FCA), che supervisiona il marchio Jeep, in un comunicato.

“Ci impegniamo a rendere Jeep il marchio di SUV più rispettoso dell’ambiente. L’elettrificazione della gamma Jeep consentirà ai passeggeri di viaggiare solo con l’energia elettrica, fornirà un’esperienza su strada efficiente e divertente e offrirà la possibilità di godere di più delle capacità fuoristrada della Jeep in un silenzio quasi totale “, ha affermato Christian Meunier, presidente globale del marchio Jeep. – FCA. Jeep Wrangler 4xe dal prossimo anno inizierà ad essere commercializzato anche nei principali mercati dell’Asia.

