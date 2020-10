Ferrari vince una causa per copyright contro il designer Philipp Plein

Il designer svizzero Philipp Plein ha perso una battaglia legale contro la Ferrari ed è stato condannato a pagare 300.000 euro a titolo di risarcimento alla casa automobilistica italiana. Il caso si riferisce a una sfilata della primavera 2018 che Plein ha tenuto a Milano nel giugno 2017. Durante questo evento, Plein ha presentato una serie di super car, tra cui Ferrari, Lamborghini e McLaren. La Ferrari però non si è rivelata molto contenta di ciò.

Inoltre, la Ferrari ha contestato i post sui social media di Plein, sostenendo che pubblicando le foto della sua collezione di moda con le super car del cavallino rampante Plein si stava “appropriando illegalmente delle sue auto” per promuovere il proprio marchio e prodotti. Ha aggiunto che i post di Plein “offuscano la reputazione” della Ferrari e rappresentavano la casa automobilistica come parte di “uno stile di vita totalmente incoerente con la percezione del marchio, in connessione con artisti che fanno allusioni sessuali e usano le auto della Ferrari come oggetti di scena in un modo che è di per sé disgustoso.”

Il Tribunale di Milano ha affermato che Plein dovrà pagare alla Ferrari € 300.000 a titolo di risarcimento e rimborsare le spese legali per un importo di oltre € 25.000. Gli è stato anche ordinato di rimuovere qualsiasi immagine dal suo sito Web e dalle piattaforme di social media che mostrano qualsiasi modello di Ferrari. Poco dopo che la decisione è stata presa, Plein è andato su Instagram e ha prontamente condiviso un’immagine della sua 812 Superfast verde brillante, sostenendo che si appellerà alla sentenza.

