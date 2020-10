Jeep Wrangler: come si comporta la versione EcoDiesel? | Video

Jeep ha lanciato lo scorso anno la variante EcoDiesel della sua iconica Jeep Wrangler. Sotto il cofano si nasconde il motore EcoDiesel V6 di terza generazione da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 264 CV e 600 nm di coppia massima.

Questa è la coppia più alta mai raggiunta da qualsiasi altra versione della Wrangler. Accanto al propulsore diesel è presente il cambio automatico TorqueFlite 8HP75 a 8 velocità.

Jeep Wrangler: i recensori di TheStraightPipes mettono alla prova la variante EcoDiesel

La potenza e la coppia, però, non sono le uniche caratteristiche interessanti offerte dalla Jeep Wrangler EcoDiesel. Infatti, il fuoristrada consumo 12,33 km/l in autostrada e 9,35 km/l in città. Nel ciclo combinato, invece, abbiamo mediamente 10,63 km/l.

Questi numeri sono migliori rispetto alla versione con quattro cilindri turbo da 2 litri la quale propone, rispettivamente, 10,63 km/l in autostrada, 9,78 km/l in città e 10,20 km/l nel ciclo combinato. Tuttavia, la Wrangler EcoDiesel non è perfetta. Ad esempio, tale variante pesa oltre 181 kg in più rispetto alla Wrangler con motore Pentastar V6 da 3.6 litri e trasmissione automatica.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da TheStraightPipes che sono saliti al volante di una Jeep Wrangler EcoDiesel per un test su strada. Pur non avendo effettuato una prova in fuori strada, i due recensori hanno apprezzato particolarmente l’enorme spinta data dalla coppia quando si preme l’acceleratore.

L’esemplare del fuoristrada a gasolio testato da TheStraightPipes dispone anche di una capote pieghevole che è molto più comoda da utilizzare rispetto all’hardtop rimovibile proposto di serie.

