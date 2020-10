Nuova Fiat Tipo: svelato ufficialmente il restyling, c’è anche la Tipo Cross

Dopo la Nuova Fiat Panda e la gamma completa della 500 Elettrica, svelate la scorsa settimana, Fiat riparte questa settimana con il debutto della nuova gamma Fiat Tipo. Il restyling di metà carriera della famiglia di segmento C del marchio italiano porta con sé le versioni aggiornate di 4 Porte, 5 Porte e Station Wagon e, soprattutto, la nuova Fiat Tipo Cross che Fiat chiama “il crossover che mancava” e che è destinata a diventare il nuovo riferimento della gamma del marchio italiano.

Il restyling della gamma Tipo riguarda tutta la famiglia di vetture di segmento C e si concentra su diversi aspetti. Dal design alla tecnologia di bordo sino alla gamma di motorizzazioni, l’aggiornamento che registra la nuova Fiat Tipo è davvero significativo e rinnova una famiglia di modelli che in questi ultimi anni iniziava a sentire il bisogno di un aggiornamento.

La gamma della Nuova Fiat Tipo è subito ordinabile a partire da 13,900 Euro, in abbinamento al finanziamento di FCA Bank. Il debutto nelle concessionarie delle nuove segmento C del marchio italiano è fissato per la fine del prossimo mese di novembre. Nel frattempo, i clienti interessati, in particolare alla nuova Cross, potranno già valutare le offerte recandosi in concessionaria.

Nuovo look per tutta la gamma

Il restyling della Fiat Tipo riguarda, in particolare, il design della gamma che registra il debutto di un nuovo frontale, con griglia ridisegnata e con il nuovo logo Fiat. La famiglia di segmento C, dopo la 500 elettrica appena presentata, è la prima ad adottare il nuovo logo del marchio italiano. Da segnalare un restyling per i fari, ridisegnati e con tecnologia full-led sia all’anteriore che al posteriore.

Ridisegnato anche il bumper nella parte bassa della vettura, ora caratterizzato da elementi in finishing ICE MATTE – cromo satinato. Da segnalare anche i nuovi cerchi in lega da 16 o 17 pollici con finiture diamantate e nuovi design. Grandi novità all’interno dell’abitacolo, definito “tutto nuovo” da Fiat.

Ci sono inediti sedili in tessuto con design esclusivi, ed il cluster digitale TFT da 7 pollici, completamente configurabile, che sostituisce il quadro analogico. All’interno della plancia c’è il nuovo schermo touch da 10.25 pollici con UConnect 5 già adottato dalla Nuova 500 e ora disponibile anche sulla Tipo. Da segnalare anche il debutto in gamma di due nuove livree, Oceano Blu e Paprika Orange.

La nuova Fiat Tipo Cross

La novità principale della gamma Fiat Tipo è rappresentata dalla Nuova Tipo Cross, la quarta variante della famiglia che va a colmare un vuoto all’interno dell’offerta del marchio italiano. Fiat, con la nuova Tipo Cross, può contare su un importante aggiornamento e su di una risorsa in più per sostenere la crescita in Europa in un momento difficile per tutto il mercato.

La nuova Tipo Cross si presenta con un assetto rialzato di quasi 4 centimetri, con una nuova taratura delle sospensioni e l’introduzione di una soluzione cerchio-pneumatico già vista sulla gamma 500X. La posizione di guida è più alta garantendo anche una semplificazione dell’ingresso e dell’uscita dall’abitacolo. A completare il look del crossover troviamo alcuni dettagli “cross” che conferiscono alla vettura un look più solido e muscoloso.

Più sicurezza e tecnologia

Il restyling della Fiat Tipo è anche l’occasione giusta per un importante aggiornamento alla dotazione di serie della famiglia di vettura, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Le nuove segmento C del marchio italiano possono contare su di un‘ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione.

A disposizione della Nuova Tipo troviamo il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Assist, il Lane Control e l’Attention Assist. Presenti anche il Blind Spot Assist e l’Adaptive High Beam. Ad incrementare il livello della tecnologia a bordo troviamo, inoltre, il sistema Keyless Entry/Go e il Wireless Charger.

Per quanto riguarda l’infotainment, come detto, c’è il nuovo Uconnect 5 con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Tutto sarà gestibile dal display da 10.25 pollici di diagonale al centro della plancia. Da notare anche la nuova retroilluminazione bianca di tutti i comandi presenti in abitacolo e l’uscita USB posteriore.

La gamma di motorizzazioni della Nuova Fiat Tipo

La gamma di motorizzazioni della Nuova Fiat Tipo comprende il nuovo GSE 1.0 T3 da 100 CV e 190 Nm. Si tratta dell’ultima evoluzione della gamma di motori FireFly Turbo. Non c’è ancora stato l’atteso annuncio in merito al debutto delle motorizzazioni mild hybrid che arriveranno, probabilmente, nel corso della prima parte del 2021.

L’offerta di motorizzazioni diesel MultiJet Euro 6D Final comprende il motore entry level 1.3 MultiJet da 95 CV a cui si affianca il nuovo 1.6 MultiJet da 130 CV (il modello precedente si fermava a 120 CV) che Fiat indica come il modello perfetto per le flotte, segmento molto importante per la famiglia di segmento C di casa Fiat. La gamma diesel della Nuova Tipo parte da 110 grammi di CO2 al chilometro per quanto riguarda le emissioni.

