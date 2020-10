Fiat Chrysler: i risultati finanziari meglio del previsto nel terzo trimestre

Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un utile netto nel terzo trimestre di 1,41 miliardi di dollari, dopo aver registrato una perdita nello stesso periodo dell’anno precedente. Su base per azione, la società con sede a Londra ha dichiarato di avere un utile netto di 89 centesimi. Gli utili, rettificati per i costi non ricorrenti, sono stati di $ 1,13 per azione. La casa automobilistica ha registrato entrate per $ 30,17 miliardi nel periodo. Le azioni Fiat Chrysler sono diminuite del 12% dall’inizio dell’anno. Lo stock è diminuito di poco più del 2% negli ultimi 12 mesi.

I ricavi netti del terzo trimestre sono scesi a 25,8 miliardi di euro, battendo le stime. Sebbene sia in calo di circa il 6%, si tratta di un miglioramento significativo rispetto al calo del 56% registrato nel secondo trimestre. Il marchio di pickup Ram sta aiutando a incrementare le vendite in Nord America, mentre i sussidi governativi in ​​paesi come Italia e Germania stanno dando una spinta al settore in Europa.

Fiat Chrysler ha registrato un flusso di cassa libero industriale di 6,7 miliardi di euro nel terzo trimestre, una svolta importante rispetto ai 4,9 miliardi di euro dei tre mesi precedenti.

A settembre, la società ha accettato di ridurre di 2,6 miliardi di euro un dividendo legato alla sua fusione con PSA per sostenere le finanze della società combinata. I termini modificati daranno a Carlos Tavares, amministratore delegato di PSA, più denaro con cui lavorare quando assumerà il timone di un impero che produce Peugeot in Francia, Alfa Romeo in Italia e Jeep negli Stati Uniti.

