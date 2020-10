Fiat Centoventi sarà la nuova Panda?

Nei giorni scorsi Oliver Francois, capo globale del marchio Fiat, ha confermato che Fiat Centoventi, che fino ad ora abbiamo conosciuto solo ed esclusivamente come concept car, sarà trasformata in un modello di produzione nei prossimi anni. Questa vettura che sarà completamente elettrica e fortemente modulare potrebbe essere l’erede diretta di Fiat Panda.

Sappiamo infatti che Fiat Panda nei prossimi anni si trasformerà completamente. L’auto infatti uscirà dal segmento A del mercato considerato poco redditizio da Fiat Chrysler trasformandosi in una famiglia di modelli nei segmenti B, C e D. Dunque l’ipotesi che Fiat Centoventi sia la Panda del futuro sembra essere sempre più probabile.

Non sappiamo però quanti anni passeranno prima che questo progetto si trasformi in realtà. Probabile che bisognerà aspettare ancora qualche anno prima di dire addio alla Fiat Panda ed accogliere sul mercato questo modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori viste le sue caratteristiche a dir poco rivoluzionarie.

Ovviamente la versione di produzione di Fiat Centoventi potrebbe essere meno futuristiche del modello mostrato da Fiat al Salone dell’auto di Ginevra del 2019 ma in ogni caso si tratterà di un modello a dir poco innovativo rispetto al resto della gamma Fiat.

