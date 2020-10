Jeep Wrangler 4xe: confermato il periodo di lancio in Europa

A differenza di quanto ipotizzato in precedenza, la nuova Jeep Wrangler 4xe, la nuova variante plug-in hybrid dell’iconico fuoristrada di casa Jeep, arriverà in Europa tra pochi mesi e non si farà attendere molto. FCA, infatti, ha confermato che il lancio della versione ibrida della Wrangler è previsto per la prima parte del 2021.

Già nel corso dei primi mesi del prossimo anno, infatti, la nuova Jeep Wrangler 4xe sarà disponibile in Nord America, in Cina ed anche in Europa. Il mercato europeo, quindi, non resterà indietro e registrerà il debutto della Wrangler elettrificata in modo più o meno contestuale rispetto a quanto si registrerà in altri mercati internazionali oltre che nel mercato “domestico” di Jeep.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale e non ci sono ancora informazioni precise in merito ai prezzi. La nuova Jeep Wrangler 4xe per l’Europa è, in ogni caso, quasi pronta al debutto. Il nuovo modello andrà ad ampliare la gamma 4xe del marchio Jeep che nel corso degli ultimi mesi ha avviato le vendite della Renegade e della Compass 4xe. I due modelli, ricordiamo, sono prodotti nello stabilimento di Melfi e poi vengono esportati in tutti i principali mercati internazionali.

40 chilometri a zero emissioni per la nuova Jeep Wrangler 4xe

La nuova Jeep Wrangler 4xe, già ufficializzata nel corso del mese di settembre, può contare su di un motore quattro cilindri 2.0 turbo. La vettura può contare su di un pacco batterie da 17 kWh e sulla presenza di due motori elettrici. Il sistema ibrido è in grado di erogare una potenza massima di 380 CV con una coppia motrice massima di 637 Nm.

La Wrangler ibrida potrà contare anche su di una modalità di funzionamento a zero emissioni. Grazie alla presenza del pacco batterie, infatti, la vettura potrà funzionare senza attivare il motore a benzina. Questa soluzione garantirà un‘autonomia di circa 40 chilometri (sarà necessario verificare tale dato al momento dell’omologazione).

Come già avviene con Compass e Renegade, anche la nuova Wrangler 4xe potrebbe essere commercializzata in una seconda variante leggermente meno potente. Al momento, in ogni caso, Jeep non ha rilasciato informazioni precise sulla questione. Per quanto riguarda il mercato europeo, maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso dei primi mesi del 2021. Al lancio, il modello sarà disponibile nelle versioni 4xe, Sahara 4xe e Rubicon 4xe.

Nel 2021 arriva anche il Grand Wagoneer

Presentato come concept car nelle scorse settimane, il nuovo Jeep Grand Wagoneer entrerà in produzione nel corso del Q2 del 2021. La conferma è stata data oggi da FCA in occasione della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre. Per ora, invece, non c’è ancora una data di partenza per le vendite effettive del nuovo modello.

Il nuovo veicolo non dovrebbe arrivare in Europa ed inizialmente sarà commercializzato esclusivamente in Nord America. Come la Wrangler, anche il Grand Wagoneer potrà contare su di motorizzazioni elettrificate. Al lancio potrebbe esserci anche la versione 4xe.

