Ferrari 812 GTO: proseguono i test sulla nuova GT | Video

Nel 2017, Ferrari ha sostituito la F12berlinetta con la Ferrari 812 Superfast. Si tratta di una GT più moderna e tecnicamente più avanzata che tra l’altro lo scorso anno ha ricevuto una versione spider contrassegnata con la sigla GTS.

Arrivando ai giorni nostri, la casa automobilistica modenese sta lavorando sul terzo membro della famiglia che dovrebbe essere commercializzato con il nome di Ferrari 812 GTO, proprio come la 599 GTO che ha preceduto la F12tdf. Alcuni sostengono che la nuova supercar potrebbe debuttare come Ferrari 812 VS dove VS che sta per Versioni Speciali.

Ferrari 812 GTO: la nuova supercar si mostra nell’ultimo video spia in forma prototipale

Qualunque sia il nome utilizzato da Maranello, la nuova vettura sarà caratterizzata da un’aerodinamica più avanzata e molto probabilmente avrà un telaio con nuove componenti. Inoltre, il bolide dovrebbe perdere qualche chilogrammo dai 1525 kg offerti dalla 812 Superfast e nascondere sotto il cofano un motore V12 più potente.

Attualmente, il 12 cilindri aspirato da 6.5 litri della Superfast riesce a sviluppare una potenza di 800 CV a 8500 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min. Questo permette alla supercar di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi. La velocità massima invece tocca i 340 km/h.

La Ferrari 812 GTO o VS dovrebbe proporre dei numeri ancora più impressionanti. Con ogni probabilità, la produzione della supercar ad alte prestazioni sarà limitata a pochi esemplari e ognuno dovrebbe essere proposto a un prezzo vicino ai 500.000 euro.

Al momento, la data di presentazione ufficiale della Ferrari 812 GTO resta ancora un mistero ma addetti ai lavori affermano che potrebbe debuttare all’inizio del 2021. Vi lasciamo con l’ultimo video pubblicato su YouTube dal solito leaker Varryx che ci mostra uno degli ultimi prototipi della granturismo.

