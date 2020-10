Nuova Ferrari LaFerrari: avvistato il prototipo

A Maranello nei giorni scorsi è stato avvistato quello che sembra essere il primo mulo di prova del successore della Ferrari LaFerrari. Ovviamente non è sicuro al 100 per cento che si tratti di questo modello. Tuttavia questa unità mimetizzata ha caratteristiche che indicano che siamo di fronte a un modello simile alla LaFerrari. Compreso il sistema meccanico ibrido, poiché questa unità ha diversi adesivi di avvertenza per i rischi elettrici.

Un misterioso prototipo che assomiglia ad una nuova Ferrari LaFerrari è stato avvistato a Maranello

Sebbene questo a prima vista possa sembrare una normale Ferrari LaFerrari mimetizzata, ci sono numerose caratteristiche che rivelano che siamo di fronte a un modello totalmente nuovo. Se ad esempio guardiamo da vicino il corpo del modello, possiamo trovare differenze praticamente in tutta la carrozzeria. La parte anteriore è molto simile ma sia il paraurti che il cofano anteriore sono leggermente diversi. Sul lato troviamo prese d’aria leggermente modificate e specchietti laterali inferiori.

Al posteriore troviamo anche un finestrino temporaneo con una dimensione molto diversa dall’originale, un cofano posteriore pesantemente modificato senza le solite prese d’aria della Ferrari LaFerrari e un paraurti posteriore a cui mancano molti elementi, tra cui una terza luce di stop completamente nuova. Dunque in base a ciò è facile dire che si tratta di un modello molto diverso e che utilizza solo parti della carrozzeria LaFerrari come travestimento.

Questo progetto di una erede di Ferrari LaFerrari è ancora nella sua prima fase di test, da qui il suo costume elaborato, quindi mancano ancora diversi mesi per poter vedere prototipi più avanzati e molti altri prima della presentazione del modello, che possiamo presumere sia a pochi anni di distanza.

