Fiat 500X: in arrivo il MY 2021 ma la Hybrid potrebbe farsi attendere

Il mese di ottobre ha portato un gran numero di novità per il marchio Fiat. Il brand ha presentato i restyling di Panda e Tipo, la gamma completa della Fiat 500 Elettrica ed ha ampliato la sua offerta di veicoli con il lancio della Fiat Tipo Cross, un crossover di segmento C che potrà espandere notevolmente le vendite del marchio in Europa.

In arrivo c’è, però, un’altra novità prima della fine dell’anno in corso. In rampa di lancio potrebbe esserci la nuova Fiat 500X MY 2021, un aggiornamento atteso da tempo per il crossover prodotto nello stabilimento di Melfi e da anni punto di riferimento della gamma Fiat in Europa con vendite di ottimo livello.

La nuova Fiat 500X MY 2021 potrebbe essere la novità di Fiat per il mese di novembre. Secondo le prime indiscrezioni, l’aggiornamento potrebbe essere svelato ad inizio della prossima settimana ed arrivare nelle concessionarie entro la fine del mese. L’utilizzo del condizionale è d’obbligo. La delicata situazione che stiamo vivendo in Italia, con un crescente numero di contagi, potrebbe comportare dei cambi di programma per Fiat.

In ogni caso, il lancio della nuova versione della Fiat 500X resta in programma e, al massimo, potrebbe ritardare di alcune settimane. Il nuovo Model Year 2021 dovrebbe portare con sé un aggiornamento della gamma ed il ritorno dei motori diesel, usciti di scena nelle scorse settimane in attesa della nuova omologazione.

Come avvenuto sulla Tipo, potrebbe debuttare una nuova versione del motore 1.6 MultiJet in grado di garantire qualche cavallo in più (130 CV). In arrivo ci saranno ulteriori aggiornamenti per la gamma di allestimenti e qualche altra novità che andrà a completare il MY 2021. In rampa di lancio potrebbe esserci anche il nuovo entry level 1.0 da 100 CV, anche questo già visto sulla Tipo.

La Fiat 500X Hybrid potrebbe arrivare solo nel 2021

Per il futuro della Fiat 500X c’è spazio per l’elettrificazione con il lancio della 500X Hybrid, variante mild hybrid del crossover. Tale versione potrebbe non essere inclusa nel Model Year 2021, almeno inizialmente. Le ultime informazioni sulle nuove motorizzazioni mild hybrid, che diventeranno parte integrante della gamma 500X e della Tipo (oltre che di Jeep Renegade e Compass), confermano che l’avvio della produzione nello stabilimento di Termoli è previsto per inizio 2021.

Al momento, l’ipotesi più realistica è quella che vede la nuova 500X Hybrid debuttare soltanto ad inizio del prossimo anno. Il progetto, in ogni caso, potrebbe essere comunque svelato da Fiat in queste settimane, anticipando l’effettiva partenza della commercializzazione. In ogni caso, la nuova 500X Hybrid diventerà un importante punto di riferimento per la gamma della 500X e il suo debutto rappresenta un passaggio fondamentale per l’aggiornamento del crossover.

Maggiori dettagli in merito alla nuova Fiat 500X Hybrid e, più in generale, al Model Year 2021 arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.

