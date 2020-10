FCA e PSA hanno più bisogno che mai l’una dell’altra

Nonostante i buoni risultati trimestrali, la coppia promessa sposa FCA e PSA ha bisogno l’una dell’altra più che mai. Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato mercoledì un forte profitto nel terzo trimestre grazie al suo mercato chiave del Nord America. Nel frattempo, PSA guidata da Carlos Tavares, ha aumentato le sue entrate più velocemente del previsto. Sfortunatamente, nessuno di loro fa faville in Cina e nuovi lockdown europei sono in arrivo. Quindi tutto questo spinge i due gruppi a velocizzare la propria fusione per poter così risparmiare quasi 5 miliardi di euro all’anno in costi grazie alle economie di scala.

La forza dimostrata da Fiat Chrysler in Nord America aiuta a compensare il rischio che FCA e PSA corrono ora in Europa. Ma non compenserà completamente un nuovo crollo nel Vecchio Continente. Dopo un’estate relativamente tranquilla, l’aumento del numero di casi di Covid-19 ha già innescato una serie di nuove restrizioni commerciali in Europa. Ciò probabilmente danneggerà la domanda nel periodo che precede la fine dell’anno. Peugeot ha venduto più dell’80% dei suoi veicoli in Europa nel 2019.

La Cina, dove la domanda è in forte aumento, non verrà in soccorso di FCA e PSA. Fiat Chrysler ha realizzato solo il 2% delle vendite del terzo trimestre in Asia-Pacifico. E lo scorso anno Peugeot ha venduto circa il 3% delle sue auto in Cina e nel sud-est asiatico. Anche Fiat Chrysler registra risultati poco rilevanti in quello che ormai si appresta a diventare il primo mercato automobilistico al mondo.

Fortunatamente, la fusione tra FCA e PSA pianificata già da tempo sta procedendo più velocemente del previsto. I due sono sul punto di ottenere l’approvazione dell’Unione europea, quindi potrebbero ufficialmente unirsi all’inizio del prossimo anno. Questo come dicevamo è un modo per risparmiare 5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, acquisizioni e altre aree in cui le due case automobilistiche si sovrappongono.

