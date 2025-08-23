La nuova Jeep Cherokee 2026 è stata presentata ieri, 21 agosto, a New York, nell’ambito di un evento di acquisizione nello storico Domino Park di Brooklyn. L’evento dal vivo, a cui hanno partecipato proprietari e fan Jeep e trasmesso in streaming da New York Times Square, ha incluso un’esibizione musicale di LL COOL J, il cui testo “Don’t Call it a Comeback” dal suo brano “Mama Said Knock You Out” è presente nella nuova campagna “America’s Original Influencer” di 60 secondi, ora disponibile sui canali social del marchio Jeep.

La nuova campagna ” America’s Original Influencer “, sviluppata in collaborazione con Doner, mette in risalto gli oltre 50 anni di tradizione della Jeep Cherokee nel segmento SUV, che saranno presentati in diretta questo fine settimana, trasformando Domino Square in un parco giochi interattivo all’insegna della nostalgia, dell’avventura e della comunità. L’esperienza Jeep 4×4 City Camp, di dimensioni straordinarie, celebra il ritorno della nuova Jeep Cherokee, con installazioni interattive che catturano lo spirito di ogni epoca e dei modelli Jeep Cherokee che la caratterizzano.

LL COOL J ha dichiarato: “Guido Jeep 4×4 da anni. Abbiamo una lunga storia alle spalle, quindi è un onore partecipare al ritorno dell’iconica Jeep Cherokee. Il nostro legame si basa sul rispetto reciproco: stile, originalità e la continua ricerca del massimo. Non solo per noi stessi, ma per tutti coloro che scelgono di accompagnarci in questo viaggio”.

“Mentre immaginavamo il modo più appropriato per celebrare il ritorno di un’icona americana come la nuova Jeep Cherokee, ci è sembrato naturale collaborare con LL COOL J”, ha dichiarato Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “Con questa campagna, rendiamo omaggio sia all’influenza di LL nella musica sia a quella che Jeep Cherokee ha avuto negli ultimi 50 anni nel settore automobilistico”. “

New York, con tutta la sua grinta e influenza, è stata il luogo perfetto per lanciare la nuovissima Jeep Cherokee 2026 di fronte a così tanti fan Jeep e insieme all’influencer originale, LL COOL J”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO di Jeep. “Non solo il nord-est è un mercato enorme per i SUV di medie dimensioni, ma, cosa ancora più importante, è stato lo sfondo di tanti ricordi legati alla Jeep Cherokee per le famiglie di generazioni diverse. Siamo orgogliosi che la nuovissima Jeep Cherokee ibrida, con le sue capacità best-in-class, un maggiore spazio di carico e oltre 800 km di avventure con un solo pieno, continuerà a tramandare questa tradizione per la prossima generazione”. La presentazione del veicolo è stata trasmessa in diretta streaming a New York Times Square e su Rock the Bells Radio di SiriusXM LL COOL J.