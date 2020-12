Nuove Alfa Romeo negli USA, Ferrari Purosangue, fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Bentornati anche questa domenica su ClubAlfa.it con un nuovo appuntamento dedicato alle migliori news dell’ultima settimana. Nel corso degli ultimi sette giorni, da lunedì 14 ad oggi domenica 20 dicembre, abbiamo registrato tantissime news relative al mondo Alfa Romeo e, più in generale, all’intero settore delle quattro ruote italiano. Come sempre, di seguito andremo a riepilogare tutte le news più interessanti.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, in particolare, si registrano diverse novità negli USA con il lancio di Giulia e Stelvio MY 2021 e la presentazione, sorpresa, della serie speciale Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, un modello destinato a diventare rapidamente un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati del settore delle quattro ruote in America. Da notare anche un nuovo report sulle vendite in Europa che, per Alfa Romeo, continuano ad essere negative.

In questi giorni si è parlato tanto anche di Stellantis e della fusione tra FCA e PSA. La conclusione dell’operazione si avvicina e, secondo gli ultimi report, potrebbe arrivare già nel corso del mese di gennaio. Nel frattempo, l’attuale CEO di FCA, Mike Manley, resterà in Stellantis con un ruolo di primissimo piano. Il manager dovrà gestire il gruppo sul mercato nordamericano.

Per quanto riguarda le news di Ferrari, inoltre, si continua la ricerca del nuovo CEO dopo le dimissioni a sorpresa di Camilleri arrivate la scorsa settimana. In questi giorni si sono moltiplicati i possibili candidati per guidare l’azienda di Maranello. In ogni caso, la ricerca del nuovo CEO potrebbe durare diversi mesi secondo le ultime indiscrezioni. Intanto Ferrari lavora ad una nuova supercar ed al futuro Purosangue.

Da segnalare, inoltre, l’arrivo di diverse notizie relative al marchio Fiat, in particolare per quanto riguarda il Sud America, e Jeep, che prepara diverse novità per il futuro. Da notare che FCA continua il suo programma di digitalizzazione con la presentazione del nuovo e-shop con cui punta a semplificare le vendite online di auto.

Alfa Romeo

Questa settimana Alfa Romeo ha annunciato il debutto di Giulia e Stelvio MY 2021 negli USA. Le nuove versioni dei due modelli di segmento D della casa italiana si preparano a fare il loro debutto oltreoceano per contribuire alla crescita delle vendite del brand italiano.

Tra le news della settimana di Alfa Romeo c’è spazio anche per un nuovo report sui dati di vendita. In particolare, in questi giorni sono arrivati i dati di vendita di Alfa Romeo in Europa a novembre. Il marchio italiano continua a far registrare risultati poco soddisfacenti sul mercato continentale.

Nel frattempo, si avvicina la data di fine della produzione dell’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C della casa italiana, infatti, dovrebbe uscire dalle linee produttive nel corso della prossima settimana terminando la sua carriera più che decennale.

Da notare, inoltre, che Kimi Raikkonen, attuale pilota del team Alfa Romeo ed ex campione del mondo di Formula 1, ha scelto il nuovo Stelvio Ti Veloce come “auto di tutti i giorni” confermando il suo legame con il marchio italiano.

Questa settimana Alfa Romeo ha svelato, per il mercato nordamericano, l’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, una serie limitata realizzata in appena 33 unità che omaggia la storia del marchio italiano ed in particolare uno dei suoi più grandi successi, l’Alfa Romeo 33 Stradale del 1967. Successivamente, è stato confermato che il progetto, sempre in serie limitatissima, arriverà anche in Australia.

Il Museo d’Arte Contemporanea Erarta di San Pietroburgo (Russia) ha inaugurato la mostra Concept Cars: la Grande Bellezza. Tra le concept car esposte presso la struttura c’è spazio anche per l’Alfa Romeo Bella firmata Bertone. In tema di concept car della storia di Alfa Romeo segnaliamo anche un articolo dedicato all’Alfa Romeo P33 Roadster, uno dei prototipi più interessanti sviluppati a partire dalla 33 Stradale.

In tema di Formula 1, si registrano le nuove dichiarazioni del team principal di Alfa Romeo Vasseur. Il manager ha parlato dei rapporti con Ferrari e delle perplessità in merito a questa partnership per quanto riguarda il prossimo futuro.

Fiat

La Nuova Fiat 500 Elettrica ha da poco fatto il suo debutto sul mercato europeo. La city car a zero emissioni del marchio italiano segna una vera e propria svolta per il brand e punta a diventare un nuovo punto di riferimento del mercato delle city car a livello italiano, europeo e mondiale.

Intanto Fiat continua a raccogliere buoni risultati sul mercato brasiliano. Nel corso del mese di novembre, infatti, il brand ha ottenuto risultati decisamente positivi confermando come tale mercato rappresenti un vero e proprio riferimento per l’azienda.

Per quanto riguarda le attività sudamericane del marchio, è in arrivo il nuovo Fiat Toro, atteso restyling del pick-up che in questi anni ha registrato ottimi dati di vendita per il brand. Questa settimana è arrivata la prima foto spia degli interni dell’abitacolo.

Da segnalare anche un premio per il Fiat Strada, modello in grado di guidare le vendite in Sud America del brand. Intanto, per via delle tante richieste in arrivo, si allungano in modo significativo i tempi di consegna del modello in Brasile.

Il marchio Fiat registra importanti riconoscimenti per quanto riguarda le sue scelte comunicative. Alcune pubblicità del brand, infatti, hanno ottenuto dei premi ai Key Awards 2020 confermando le scelte del brand in tema di comunicazione.

Ferrari

Continua la ricerca del nuovo CEO di Ferrari dopo le dimissioni, a sorpresa, di Camilleri arrivate la scorsa settimana. Secondo le ultime informazioni, la casa di Maranello potrebbe puntare su di un ex manager di Apple per il suo futuro. Secondo altre indiscrezioni, il nuovo CEO potrebbe arrivare da Porsche.

Intanto, Montezemolo ha confermato che non si tirerebbe indietro nel caso in cui gli venisse proposto un ritorno in Ferrari. Nel frattempo, però, secondo alcune indiscrezioni, sembra sempre più probabile che per Ferrari saranno necessari diversi mesi per scegliere il nuovo CEO. La casa di Maranello valuterà, con la massima attenzione, la nuova nomina.

Da notare, inoltre, che Ferrari continua a lavorare al suo futuro. In questi giorni, infatti, sono apparse online nuove foto spia del progetto della Ferrari 812 GTO, il nuovo modello dovrebbe essere la futura supercar della casa di Maranello in arrivo, forse, già nel 2021.

Segnaliamo, inoltre, l’arrivo di un nuovo video della Ferrari SF90 Spider. La nuova ibrida “scoperta” si mostra ancora dal vivo rivelando ulteriori dettagli in merito al progetto che ha conquistato l’attenzione degli appassionati negli ultimi mesi.

Tra i progetti che caratterizzano il futuro di Ferrari ci sarà anche l’inedito Ferrari Purosangue. Il nuovo SUV della casa italiana è al centro di rumors e indiscrezioni da diverso tempo. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto. Da segnalare anche una nuova foto spia che anticipa il progetto in sviluppo.

Tra le news della settimana per la casa di Maranello segnaliamo anche il progetto Ferrari Casco Rosso. Si tratta di un concept che prova ad anticipare quelle che saranno le future supercar della casa italiana partendo dalle ultime produzioni e dalle informazioni disponibili sul futuro dell’azienda.

Segnaliamo anche un video in cui viene mostrato come trasformare una Ferrari Roma in una vera e propria erede della GTC4 Lusso. Il progetto in questione si chiama Ferrari Roma Wagon ed anticipa una possibile evoluzione del modello presentato dalla casa di Maranello lo scorso anno.

Da notare, inoltre, che in questi giorni la replica di una Ferrari SF1000 è stata venduta ad un prezzo superiore al milione di euro al termine di un’asta dedicata a diversi modelli speciali e progetti esclusivi del mondo delle quattro ruote. Tra le news della settimana c’è spazio anche per una nuova drag race tra Ferrari F8 Tributo e McLaren 720S.

Per quanto riguarda la Formula 1, invece, si registrano le nuove dichiarazioni di Binotto. Il manager si è soffermato sul presente e, soprattutto, sul futuro della Scuderia dopo un’annata particolarmente complicata ed in vista di una nuova stagione dove sarà necessaria un’inversione di tendenza. Intanto Carlos Sainz, nuovo pilota di Ferrari, è già a Maranello.

Maserati

Questa settimana sono emersi nuovi dettagli sul programma di sviluppo della Maserati MC20. La nuova sportiva della casa italiana ha potuto contare su di un supporto molto importante garantito da un simulatore di nuova generazione in grado di accelerare il programma di ottimizzazione della vettura.

Sempre in tema Maserati MC20, inoltre, segnaliamo la presentazione di un nuovo pneumatico specifico per la sportiva da parte di Bridgestone. La nuova sportiva della casa del Tridente, per garantire il massimo delle performance, potrà contare su contenuti tecnici di primissimo livello.

Jeep

In casa Jeep continuano i lavori di sviluppo sul progetto della Jeep Grand Compass, variante a sette posti del SUV compatto della casa americana. In questi giorni, un nuovo prototipo del progetto è stato avvistato in nuove foto spia. Nel frattempo, la versione americana della Compass 2022 si mostra in pubblico per la prima volta.

Da segnalare anche l’arrivo di nuove foto spia della versione di serie del Grand Wagoneer in arrivo nel corso del prossimo futuro per ampliare, verso l’alto, la gamma del marchio americano. Il progetto continua il suo sviluppo in vista di una presentazione sempre più vicina.

Jeep sta lavorando anche ad un SUV a sette posti per il mercato sudamericano. Il progetto in questione viene anticipato in questi giorni da un nuovo render che prova a svelarne il design prima ancora che il progetto venga presentato ufficialmente. Da segnalare che si avvicina il debutto del Gladiator in Sud America.

FCA

Il prossimo 4 gennaio 2021 si svolgeranno le assemblee di FCA e PSA nel corso delle quali dovrebbe arrivare l’ok alla fusione ed alla successiva nascita di Stellantis. Come confermato in questi giorni, l’assemblea di PSA si svolgerà a porte chiuse.

Secondo le ultime dichiarazioni di Tavares, inoltre, Stellantis sarà molto forte in Europa. Il nuovo gruppo potrà contare su importanti sinergie per il mercato europeo e dovrebbe puntare, nel giro di pochi anni, alla leadership dell’intero settore delle quattro ruote del nostro continente.

In questi giorni è stata diffusa un’interessante analisi strategica della fusione tra FCA e PSA che prova ad analizzare vantaggi e svantaggi dell’operazione, entrando nei dettagli di quello che sarà il futuro del gruppo Stellantis una volta che sarà conclusa l’operazione.

Stando a quanto rivelato da Bloomberg in questi giorni, la fusione tra FCA e PSA potrebbe concludersi entro fine gennaio. L’obiettivo delle due aziende, infatti, è dare vita a Stellantis già nelle prime settimane del prossimo anno, senza perdere troppo tempo prezioso in un momento difficile come quello attuale.

Intanto emergono importanti conferme sul ruolo dell’attuale CEO di FCA Mike Manley in Stellantis. Il manager, che nei mesi scorsi sembrava ad un passo dall’abbandono dell’azienda, resterà alla guida di Stellantis in Nord America, un mercato fondamentale per il futuro del gruppo che sarà impegnato a fortificare il ruolo dei brand americani e sostenere l’ingresso di nuovi brand di PSA oltre che di Fiat e Alfa Romeo.

Da segnalare, inoltre, una nuova lettera di John Elkann ai dipendenti di FCA. Il presidente del gruppo ha analizzato alcuni dettagli importanti della fusione con PSA in vista della conclusione dell’operazione che oramai è sempre più vicina.

Nel frattempo, in questi giorni sono arrivati i dati di vendita di FCA in Europa a novembre. Il gruppo riesce a limitare le perdite grazie, soprattutto, ai risultati straordinari ottenuti dal marchio Jeep che fa segnare un mese di novembre da record.

Per far fronte all’emergenza, FCA continua a puntare sulla digitalizzazione. L’azienda, in questi giorni, ha presentato il nuovo e-shop, una piattaforma pensata per agevolare il più possibile la vendita online dei modelli e semplificare la vita sia ai clienti che ai concessionari.

Dopo gli annunci della scorsa settimana, in cui è stato confermato un aumento della produzione a partire dal prossimo mese di febbraio, cresce l’ottimismo dei sindacati per il futuro di Melfi. Lo stabilimento FCA ha ottenuto importanti investimenti in questi mesi e continuerà a rappresentare un riferimento delle attività dell’azienda in Italia.

FCA ha nominato MTA come “fornitore dell’anno 2020”. L’azienda, con sede a Cod’/ogno in Lombardia, è stata tra le prime realtà industriali a doversi fermare per via della pandemia quando lo scorso mese di febbraio venne rilevato il primo caso di coronavirus proprio nel comune di Codogno.

La crescita dei contagi da COVID-19 in Nord America colpisce anche gli stabilimenti FCA. In questi giorni è partita un’indagine del Ministero del Lavoro canadese su alcuni casi nei siti di FCA in Canada con l’obiettivo di individuare eventuali mancanze nei protocolli di sicurezza.

In Brasile, intanto, è attivo da anni lo stabilimento FCA di Betim. In questo articolo vengono riepilogati quelli che sono gli effetti benefici che tale stabilimento ha portato sull’economia locale in tutti questi anni di costante attività.

Da notare, inoltre, che FCA sta per creare un nuovo hub digitale in India per supportare le operazioni nel Paese. Negli USA, intanto, FCA potrebbe ottenere l’autorizzazione per l’acquisto di una nuova area industriale a Toledo. In futuro, quindi, l’azienda potrebbe avviare la costruzione di un nuovo stabilimento.

Da segnalare, inoltre, anche un progetto digitale che prova ad anticipare una versione moderna della Lancia Delta Integrale. Il modello, a distanza di molti anni, continua a rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi appassionati che sperano in una rinascita. Tra le notizie del brand, segnaliamo anche la vendita all’asta di un particolare esemplare di Lancia Fulvia Coupé.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 27dicembre. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano

