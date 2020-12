Jeep Grand Compass spiata ancora

Il mese scorso, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha ufficialmente rivelato l’imminente nuova variante di Jeep Compass. Il SUV aggiornato sarà lanciato in molti mercati globali il prossimo anno, inclusa l’India. Oltre all’ovvia Compass rinnovata, Jeep sta anche pianificando di lanciare la variante a sette posti del SUV nel prossimo anno. Il modello che attualmente viene chiamata come Jeep Grand Compass, questo nuovo SUV è stato ora immortalato da Gabetz Spy Unit.

Il mulo di prova è stato avvistato con una pesante mimetizzazione. Sebbene abbia la stessa silhouette della Compass a 5 posti, la Jeep Grand Compass sfoggia proporzioni più grandi, come evidenzia lo sbalzo posteriore esteso per ospitare la terza fila di passeggeri.

Oltre a questo, il Jeep Grand Compass, ha un prominente rivestimento laterale della carrozzeria che a quest’ultima manca. Inoltre, il SUV a sette posti ottiene sicuramente un passo più grande e sembra anche aggiungere qualche centimetro alla sua altezza. Le dimensioni delle ruote, da una vista nuda, sembrano identiche alle leghe bicolore da 17 pollici di design simile tra loro.

L’impostazione complessiva del SUV a 3 file Low D dovrebbe essere simile al Compass aggiornato. Seguendo questa logica, si prevede di ottenere una griglia a sette lamelle leggermente rielaborata, fari a LED più nitidi, paraurti anteriore ridisegnato e fendinebbia a LED con nuovi alloggiamenti.

All’interno, si prevede che sarà caratterizzato da tappezzeria e layout del cruscotto più premium. La cabina acquisirà anche alcune funzionalità come il sistema di infotainment touchscreen in stile tablet compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Riceverà anche una tecnologia di connettività UConnect aggiornata e una console centrale rivista in linea con il nuovo Compass.

