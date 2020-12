Fiat Strada eletta vettura Abiauto 2020

Fiat Strada è stata la grande vincitrice della 22a edizione del Premio Abiauto (Brazilian Automotive Press Association). I vincitori sono stati annunciati martedi (15) durante una trasmissione in diretta sul canale You Tube dell’ente. Fiat Strada è stata eletta Auto Abiauto 2020 – Trofeo Roberto Nasser – ed è stata anche scelta come miglior pickup dell’anno.

La Honda CB 650R Neo Sports Café ha vinto it Premio Moto Abiauto – Trofeo Jose Roberto Nasser. Il presidente di FCA per l’America Latina, Antonio Filosa, è stato scelto come Automotive Executive 2020 (vedi l’elenco dei vincitori di seguito).

Il giornalista Marcondes Viana, di Revista Chic, del Ceara, con oltre 50 anni di esperienza nei veicoli, è stato premiato quest’anno dall’entita, citato da Jose Rosemilton, in un video emozionante. Il giornalista e collaboratore Alex Ruffo ha presentato l’evento, con Weissach, specializzato in modelli sportivi Porsche, come sfondo. Il Premio Abiauto 2020 6 stato sostenuto quest’anno dai marchi Audi, Fiat, Ford, Honda, Jeep e Renault.

