Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2021 debuttano negli Stati Uniti

Alfa Romeo ha annunciato i dettagli completi che riguardano la gamma delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2021 che stanno arrivando nelle concessionarie nordamericane.

Per il model year 2021, la casa automobilistica di Arese ha deciso di semplificare la line-up della berlina e del SUV, riducendo il numero degli allestimenti da sette a quattro. Infatti, adesso le due auto possono essere scelte in versione Sprint, Ti, Ti Sport e Quadrifoglio. In aggiunta, il Biscione ha ridotto il numero dei pacchetti disponibili.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2021: ecco la gamma per il mercato statunitense

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sprint entry-level dispongono di un motore a quattro cilindri turbo che sviluppa una potenza di 284 CV e 415 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità. Di serie abbiamo fari bi-xeno, impianto frenante Brembo sulla parte anteriore, sedili in pelle con regolazione a 10 vie, avviamento da remoto, accesso senza chiave, avviso di collisione frontale con arresto, supporto Apple CarPlay e Android Auto e radio SiriusXM.

Gli acquirenti possono equipaggiare le versioni Sprint con la trazione integrale e i pacchetti opzionali Performance, Sun & Sound e Active Assist I. Un gradino sopra abbiamo le Giulia e Stelvio Ti 2021 che aggiungono tetto apribile a doppio pannello e display multi-touch da 8.8 pollici con radio HD e navigatore.

L’equipaggiamento aggiuntivo presente sull’allestimento Ti Sport include differenziale a slittamento limitato, impianto di scarico scuro, diffusore e cerchi da 20” di serie. Sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio continua ad esserci il performante motore V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 nm.

Le principali caratteristiche di sicurezza presenti sul MY 2021 delle due vetture includono Highway Assist System, Traffic Jam Assist System, Traffic Sign Recognition, Intelligent Speed Assist, Lane Keep Assist, Active Blind-spot Assist, Driver Attention Alert e Standard Full-speed Forward Collision Warning-Plus.

Arrivando ai prezzi, l’Alfa Romeo Giulia Sprint 2021 parte da 39.450 dollari (32.165 euro) e passa a 42.700 dollari (34.815 euro) per la Ti, 45.900 dollari (37.424 euro) per la Ti Sport e 74.750 dollari (60.947 euro) per la Quadrifoglio. L’Alfa Romeo Stelvio 2021, invece, parte da 41.450 dollari (33.796 euro) per l’allestimento Sprint, 47.100 dollari (38.402 euro) per la Ti, 50.300 dollari (41.012 euro) per la Ti Sport e 80.750 dollari (65.839 euro) per la Quadrifoglio.

