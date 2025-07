Alfa Romeo premia i concessionari più meritevoli ai Prestige Awards 2025

Alfa Romeo ha celebrato i successi della sua rete di vendita nel Regno Unito ai Prestige Awards 2025, tenutisi presso la storica Fawsley Hall nel Northamptonshire, con Stellantis &You Bristol che si è aggiudicata il massimo riconoscimento di Rivenditore dell’anno.

I Prestige Awards celebrano il successo della rete Alfa Romeo

Il team di Stellantis &You Bristol, guidato dal Direttore Generale Ky Hunter, è stato premiato per la sua passione, l’approccio incentrato sul cliente e il contributo immediato alla crescente reputazione del marchio nel Sud-Ovest. Aperta a metà del 2024, Stellantis &You è una delle concessionarie più recenti della rete Alfa Romeo, il che rende questo traguardo ancora più straordinario.

Research Garage di Nuneaton si è aggiudicato il secondo posto e si è aggiudicato anche il Marketing Award per il secondo anno consecutivo. Il premio ha premiato l’eccellente organizzazione del team per l’evento del 115° anniversario di Alfa Romeo e la costante fornitura di contenuti di alta qualità su più piattaforme. Il terzo posto è andato a D Salmon, Colchester, elogiata per la forte fedeltà dei clienti e per l’impegno nel mantenere Alfa Romeo al centro di tutto ciò che fa.

Il premio Most Improved Retailer è stato assegnato a Thames Tunbridge Wells, in riconoscimento di un anno di trasformazione caratterizzato da miglioramenti operativi, investimenti in personale e marketing e da performance di vendita costantemente positive.

Jules Tilstone, Amministratore Delegato di Alfa Romeo UK, ha commentato: “Questi premi mettono in luce i team che si impegnano al massimo per dare vita al marchio Alfa Romeo. Dai nuovi punti vendita ai concessionari indipendenti affermati, stiamo assistendo a un’energia entusiasmante in tutta la rete, ed è chiaro che i nostri concessionari stanno abbracciando questo slancio positivo”.

I Prestige Awards 2025 hanno riunito concessionari e partner per una serata di celebrazione e successo condiviso, con un menu degustazione di sei portate presso la Fawsley Hall. L’evento ha rispecchiato i valori fondamentali di Alfa Romeo: passione, performance e dedizione all’eccellenza.