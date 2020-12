Ecco come potrebbe essere il SUV a 7 posti di Jeep per il Brasile

Nella gamma di Jeep in America Latina, un miglioramento rilevante sarà l’inclusione del nuovo motore 1.3 turbo con iniezione diretta nella famiglia Compass, che migliorerà notevolmente l’efficienza del SUV e lo renderà ancora più preparato per affrontare la concorrenza di Volkswagen Taos e Toyota Corolla Cross il prossimo anno.

Il nuovo motore dovrebbe essere lanciato su Compass nella prima metà del 2021, in concomitanza con il restyling del modello. Per la seconda metà del 2021, Jeep ha programmato il debutto di una novità tanto attesa. Stiamo parlando del terzo modello che il marchio produrrà a Goiana (PE) insieme a Compass e Renegade oltre a Fiat Toro. I quattro prodotti sono progettati sulla stessa piattaforma, il che spiega la condivisione dello stabilimento di Pernambuco.

Guardando la gamma internazionale di Jeep e pensando alla segmentazione del mercato che occuperà il nuovo modello il designer Kleber Silva, ha deciso di scommettere su ciò che possiamo aspettarci per la novità.

Negli ultimi mesi, Jeep ha chiarito che il modello avrà una propria identità visiva, non collegata a nessun altro SUV nazionale del produttore. Inoltre, i dirigenti del marchio hanno anticipato che il nuovo modello a 7 posti avrà solo i propulsori turbo sotto il cofano.

Tutto fa pensare che l’attuale 2.0 turbodiesel presente nelle versioni più costose di Compass e Renegade troverà spazio nell’inedito modello a 7 posti, abbinando probabilmente anche il cambio automatico a 9 marce con il sistema di trazione integrale. Secondo le informazioni ottenute all’estero, il motore 2.0 turbodiesel può essere leggermente migliorato per erogare più potenza, portando il numero finale più vicino ai 200 CV.

In abbinamento al 2.0 turbodiesel, il nuovo 1.3 sovralimentato flex dovrebbe figurare nelle opzioni di ingresso della futura Jeep 7 posti a livello nazionale. Con una grande dimensione e l’obbligo di affrontare una maggiore capacità di carico, si prevede che il nuovo modello Jeep avrà motori in grado di dare buone prestazioni al SUV.

Un altro punto che Jeep ha recentemente rivelato è che il suo futuro SUV a 7 posti sarà il suo modello più sofisticato prodotto in Brasile. Con ciò, possiamo aspettarci non solo una cura ancora maggiore con la finitura interna e la scelta dei materiali per la cabina, ma anche un alto livello di tecnologia disponibile per il prodotto.

La nuova Jeep a 7 posti sarà uno dei rarissimi SUV a tre file di sedili e struttura monoblocco prodotti in Brasile. Indubbiamente, un’ottima novità per il mercato brasiliano.

