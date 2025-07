Jeep Wagoneer 4xe avvistato in strada a Torino

Nella famiglia della nuova Jeep Wagoneer, il grande SUV elettrico del marchio americano, presto arriverà anche una versione ibrida plug-in 4xe. A confermare questa novità ci sono alcune foto spia pubblicate dal carspotter Walter Vayr sui social, che mostrano un prototipo della Wagoneer 4xe mentre viene testato sulle strade di Torino.

Avvistato a Torino il prototipo di Jeep Wagoneer 4xe

Finora, la Jeep Wagoneer full-size, presentata recentemente sul mercato nordamericano con il Model Year 2025, include il nuovo allestimento Limited oltre alla Launch Edition, e si distingue per un sistema a doppio motore elettrico che eroga 600 CV complessivi. Questa nuova variante ibrida plug-in, nota come 4xe, rappresenta un’evoluzione “verde” del tradizionale sistema 4×4 Jeep, ampliando così la gamma di motorizzazioni offerte per la Wagoneer. L’introduzione del powertrain ibrido ricaricabile permetterà di coniugare le prestazioni tipiche di Jeep con una maggiore efficienza e sostenibilità, offrendo agli utenti più scelta e versatilità nella guida.

Sulla coda della Jeep Wagoneer spicca il badge 4xe, con la “e” color azzurro, segno distintivo che, come nel modello americano, indica la trazione integrale supportata da due motori elettrici. Al momento si parla soprattutto di questa versione totalmente elettrica, ma non è escluso che in futuro possa arrivare anche una variante ibrida plug-in, per ampliare ulteriormente l’offerta e renderla più appetibile sul mercato.

Un dettaglio molto interessante è però la scritta che compare al posto della targa, sia davanti sia dietro: “STLA AutoDrive L3“. La nuova Wagoneer si basa infatti sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, che consente di integrare tecnologie di guida assistita avanzate. La sigla “L3” fa pensare all’introduzione della guida autonoma di Livello 3, ovvero un sistema capace di gestire in modo autonomo alcune situazioni di guida, con l’intervento umano richiesto solo in casi specifici o emergenze. Questo segnerebbe un passo importante nell’evoluzione tecnologica del SUV americano.