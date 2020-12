Nonostante la stagione 2020 di Formula 1 sia terminata, Kimi Raikkonen ha deciso di rimanere al fianco di Alfa Romeo, scegliendo di mettersi al volante di un Alfa Romeo Stelvio da utilizzare quotidianamente.

Raikkonen ha scelto il primo SUV del Biscione nella versione Veloce con motore turbo benzina da 2 litri con potenza di 280 CV. Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Inoltre, il pilota finlandese della scuderia Alfa Romeo Racing ha scelto l’iconica colorazione Rosso Alfa.

Alfa Romeo Stelvio: Kimi Raikkonen sceglie il primo SUV del Biscione in versione Veloce

Durante la presa in consegna del suo Stelvio, Kimi Raikkonen ha dichiarato: “Dopo un’intensa stagione 2020, è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni insieme alla propria famiglia. Non intendo comunque rinunciare al piacere di guida, e la scelta di Stelvio Veloce 2.0 280 CV con trazione integrale Alfa Q4 mi garantisce di poterlo fare in assoluta sicurezza, anche sugli scenari innevati della Finlandia“.

La neve, la pioggia e il ghiaccio sono le condizioni stradali ideali per sfruttare al meglio l’agilità, la potenza e l’affidabilità dell’Alfa Romeo Stelvio e del suo sistema Q4. Questo sistema consente di sfruttare tutti i vantaggi offerti dalla trazione integrale e allo stesso tempo usufruire di un piacere di guida tipico di un’auto a trazione posteriore e di consumi ridotti.

La tecnologia Q4 è composta da un sistema attivo di ripartizione della coppia che monitora in tempo reale le condizioni di aderenza e le richieste del guidatore per assicurare sempre le migliori prestazioni. Inoltre, il sistema Q4 consente di trasferire fino al 50% della coppia motrice alle ruote anteriori sfruttando il differenziale.

L’Alfa Romeo Stelvio Veloce scelto da Kimi Raikkonen propone di serie varie caratteristiche interessanti. Internamente troviamo dei sedili sportivi in pelle, un volante sportivo sempre in pelle con palette in alluminio, un quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici, il sistema di infotainment Alfa Connect con schermo touch da 8.8 pollici, guida autonoma di Livello 2 e vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Esternamente, invece, spiccano le finiture in Dark Miron, i cerchi in lega esclusivi, i paraurti specifici e un design complessivo orientato alla sportività.

