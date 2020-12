Bridgestone presenta il nuovo Potenza Sport per la Maserati MC20

Bridgestone ha annunciato nelle scorse ore il lancio di un nuovo pneumatico che punta a prestazioni top: il Bridgestone Potenza Sport. La nuova gomma combina lo spirito pionieristico e l’esperienza di Bridgestone nello sviluppo degli pneumatici ad alte prestazioni con un’ampia ricerca di mercato per mantenere il controllo dei conducenti mentre sblocca le massime performance del loro veicolo.

Il famoso produttore giapponese ha una grande esperienza nello sviluppo di gomme performance, maturata dalle corse di Formula 1 e dalle partnership a lungo termine con case automobilistiche premium. Basandosi su queste esperienze, Bridgestone ha sviluppato un nuovo prodotto all’avanguardia con il nome di Potenza Sport. Questo pneumatico di nuova generazione rappresenta un nuovo standard nelle prestazioni sportive premium di fascia alta, fornendo il massimo nella categoria sia sull’asciutto che sul bagnato.

Potenza Sport: Bridgestone presenta il suo ultimo pneumatico ad alte prestazioni

Testato da TÜV SÜD, uno degli istituti di test automobilistici indipendenti più rispettati d’Europa, il Potenza Sport raggiunge le migliori prestazioni sia in frenata sull’asciutto che in curva e stabilità in rettilineo rispetto agli altri concorrenti nel segmento premium. La gomma ha conquistato l’etichetta europea di grado A in aderenza sul bagnato ed è ritenuto il migliore in curva sul bagnato e maneggevolezza in ulteriori test eseguiti da TÜV SÜD.

Le eccellenti capacità offerte dalla gomma, sia sull’asciutto che sul bagnato, sono accompagnate da livelli più elevati di chilometraggio rispetto al suo predecessore Potenza S001. Nel Potenza Sport, il colosso nipponico ha potuto creare un prodotto per soddisfare le aspettative dei conducenti che cercano una gomma ad alte prestazioni, affrontando anche le sfide quotidiane che si trovano davanti. Questo è il motivo per cui è stata intrapresa una ricerca di mercato completa per iniziare lo sviluppo del prodotto.

In particolare, l’azienda ha intervistato oltre 3800 utenti europei. Il loro contributo ha fornito a Bridgestone delle basi per progettare uno pneumatico ad altissime prestazioni. Per ottenere performance all’avanguardia, il Bridgestone Potenza Sport dispone di varie nuove tecnologie innovative nel disegno del battistrada, nella mescola e nella costruzione.

Il primo è dotato di diverse nuove tecnologie all’avanguardia, comprese delle innovative lamelle in 3D per aumentare la rigidità al taglio con vantaggi in frenata e resistenza alle abrasioni. La mescola, grazie a una formula ottimizzata e abbinata ad un’innovativa tecnologia di miscelazione, migliora le performance su bagnato e asciutto.

Disponibile anche il pacchetto carcassa sportiva per aumentare le prestazioni di stabilità

Bridgestone ha implementato anche un nuovo rinforzo della corona per massimizzare le prestazioni di stabilità dello pneumatico alle alte velocità. Viene inoltre applicato un pacchetto carcassa sportiva per aumentare le prestazioni di stabilità e la risposta dello sterzo, ottimizzando al contempo la resistenza al rotolamento.

Lo sviluppo e la creazione del Bridgestone Potenza Sport è avvenuta anche grazie alla tecnologia di sviluppo degli pneumatici virtuali brevettata dal produttore che fa risparmiare tempo ed è rispettosa dell’ambiente. La tecnologia consente a Bridgestone di prevedere in modo molto accurato le prestazioni di uno pneumatico in fase di sviluppo senza produrlo e guidarlo fisicamente.

Oltre a portare benefici ambientali e risparmio di risorse, tale processo riduce anche la durata dello sviluppo e i tempi di commercializzazione. Gli pneumatici Potenza Sport sono già stati selezionati come primo equipaggiamento da alcune delle case automobilistiche più prestigiose al mondo tra cui Maserati per la sua nuova Maserati MC20, oltre alla Lamborghini Huracán STO e alla BMW Serie 8.

Sviluppato e prodotto in Europa, la nuova gomma sarà disponibile in tutta Europa e altri continenti a partire da gennaio 2021 in 96 misure da 17” a 22″ per coprire un’ampia gamma di auto e SUV.

Emilio Tiberio, Chief Technical Officer e Chief Operating Officer di Bridgestone EMIA, ha detto: “Il Potenza Sport è l’ultimo capitolo della lunga tradizione di Bridgestone nel campo delle alte prestazioni. È il risultato della nostra storia e dell’innovazione nel Motorsport, combinato con il nostro impegno a fare sempre il possibile per soddisfare le esigenze dei conducenti e un investimento in ricerca e sviluppo che non ha eguali nel settore degli pneumatici. Abbiamo progettato uno pneumatico sportivo di alta qualità che mantiene il controllo dei conducenti mentre sblocca le prestazioni del loro veicolo. Potenza Sport rappresenta davvero una nuova eccellenza nelle prestazioni sportive“.

